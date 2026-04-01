Cambia el autopago en Walmart y Costco: las tiendas modificarán el sistema por un increíble motivo

El sistema de autopago en Walmart, Costco y Target en Estados Unidos tiene los días contados como lo conocemos. Las empresas empezaron a limitar la cantidad de productos que puedes cobrar tú mismo. El motivo es claro: pérdidas millonarias por robos y falta de supervisión. En ciudades como Nueva York, ya existe una propuesta de ley para que nadie pase más de 15 artículos por transacción en estas máquinas. Si llevas el carrito lleno, tendrás que ir forzosamente a una caja con cajero humano.

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¿Qué tiendas ya están aplicando límites de artículos en el autopago?

Target fue de las primeras en moverse. Desde 2024, el límite en todos sus locales es de solo 10 artículos. Hicieron pruebas en 200 tiendas y el resultado fue contundente. Walmart y Costco también evalúan medidas similares para reducir el "hormigueo" de mercancía que sale sin pagar. La regla no solo limita productos. También obliga a las tiendas a tener un empleado vigilando por cada tres cajas activas.

Datos clave de la nueva normativa:



Límites: Entre 10 y 15 artículos máximo por persona.

Entre 10 y 15 artículos máximo por persona. Vigilancia: Un trabajador por cada tres terminales de cobro.

Un trabajador por cada tres terminales de cobro. Multas: Los negocios que no cumplan pagarán al menos 100 dólares diarios.

Los negocios que no cumplan pagarán al menos 100 dólares diarios. Impacto: Las filas en cajas tradicionales podrían aumentar hasta un 30%.

¿Por qué hay polémica con estos cambios en los supermercados?

La concejala Amanda Farias impulsa esta ley para crear entornos más seguros. Dice que quitar empleados de las cajas dejó las tiendas desprotegidas. Los críticos no están de acuerdo. Grupos empresariales y políticos de oposición señalan que esto castiga a los clientes honestos. Jason Ferraira, de la National Supermarket Association, calificó la idea como "horrible". Asegura que obligar a contratar más gente no detiene al que quiere robar.

La medida se está extendiendo rápido por Estados Unidos. California y Connecticut ya debaten leyes parecidas para este mes de abril. El objetivo real es devolverle el trabajo a las personas y quitarle peso a la tecnología que falló en seguridad.

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