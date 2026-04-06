Adiós a las filas en Costco: así funciona la nueva tecnología para que puedas pagar en segundos

Pagar en Costco será cada vez más simple. La empresa comenzó a probar en Estados Unidos estaciones de pago automatizadas que procesan las compras en menos de 10 segundos. Es una respuesta directa a las quejas constantes por las largas filas en las cajas. Ron Vachris, CEO de la marca, y Gary Millerchip, el CFO, son los que lideran este cambio. No se trata solo de poner máquinas, se trata de un modelo híbrido que usa preescaneo asistido por empleados y billeteras digitales para mover a la gente más rápido.

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¿Cómo planea Costco que pagues tus productos en tiempo récord?

La estrategia no es nueva en el mercado, pero Costco la está llevando a otro nivel de eficiencia. Ya no es solo el típico autopago que a veces falla. Ahora combinan herramientas digitales con el apoyo del personal en el pasillo de cobro. Buscan replicar la inmediatez que tienen gigantes como Amazon, pero en una tienda física llena de carritos pesados.

Puntos clave de la nueva tecnología:



Velocidad: Procesamiento de transacciones en menos de 10 segundos.

Procesamiento de transacciones en menos de 10 segundos. Sistema híbrido: Empleados ayudan con el preescaneo antes de llegar a la terminal.

Empleados ayudan con el preescaneo antes de llegar a la terminal. Billeteras móviles: Integración total con pagos desde el celular.

Integración total con pagos desde el celular. Ventas online: Nuevas funciones digitales ya impulsan el crecimiento en su plataforma web.

Costco |Getty Images

¿Qué diferencia a este sistema de los que usan Walmart o Sam’s Club?

Walmart y Sam’s Club ya tienen sistemas similares de cobro rápido, pero Costco apuesta por mantener sus márgenes de beneficio bajos. Mientras un supermercado tradicional gana entre el 25% y 35% por producto, Costco se queda entre el 14% y 15%. Esta eficiencia operativa les permite invertir en tecnología sin subir los precios a los socios. Los resultados financieros son claros: sus ventas netas subieron un 9.1% recientemente, alcanzando los 68 mil 240 millones de dólares.

La empresa ya había intentado con el autopago antes sin mucho éxito. Esta vez el enfoque es distinto, ya que la tecnología no reemplaza al trabajador.

¿Realmente se acabarán las filas en todas las sucursales?

El reto es escalar este modelo a nivel global. Adoptar sistemas automatizados ha tenido resultados mixtos en el pasado para muchos retailers. Costco busca que la experiencia de compra sea casi instantánea. Si el sistema funciona en las tiendas de prueba, se extenderá a todos sus almacenes pronto.

El beneficio neto de la compañía creció un 13.6% interanual. Estas cifras le dan oxígeno a la marca para seguir experimentando con inteligencia artificial y personalización.

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