¿Eres amante de la tecnología y estás en busca de un buen celular? Actualmente se desarrolla el Hot Sale en Liverpool, por lo que el celular Xiaomi Redmi 15 de 256GB de almacenamiento está en oferta.

La tienda departamental rebajó su precio original en un 20%. Este dispositivo destaca por su pantalla LCD de 6.9 pulgadas y su gran capacidad de almacenamiento.

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Xiaomi Redmi 15 precio

El dispositivo pasó de un precio regular de 4,499 pesos a 3,599.20 pesos, lo que representa un descuento del 20% y un ahorro directo de 899.80 pesos para los compradores.

Además, Liverpool ofrece la posibilidad de adquirir el equipo mediante un esquema de hasta 20 meses sin intereses de 224.95 pesos, facilitando el acceso a este smartphone sin afectar significativamente el presupuesto de los usuarios.

El Xiaomi Redmi 15 está disponible en color negro y dorado.

Puedes acceder a la promoción aquí.

Xiaomi Redmi 15 características

Es un smartphone económico diseñado para ofrecer máxima autonomía y una pantalla grande a un precio accesible.

Pantalla: 6.9 pulgadas IPS FHD+ con tasa de refresco de 144 Hz.

Procesador: Snapdragon 685.

Batería: 7,000 mAh (soporta carga rápida de 33W).

Cámaras: Trasera principal de 50 MP; frontal de 8 MP.

Sistema Operativo: Xiaomi HyperOS 2.

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