El Samsung Galaxy S25+ cae de precio en Costco: Descuento de $8,000 en el modelo de 512GB por tiempo limitado

Ocho mil pesos de descuento. Samsung pone al alcance de los socios de Costco uno de sus teléfonos más potentes: el Galaxy S25+ de 512GB en color Menta. La oferta, vigente hasta el 12 de abril o hasta agotar existencias, transforma un equipo de gama alta en una propuesta que vale la pena chetear.

El precio original era de $25,999 MXN. Ahora, el mismo dispositivo se muestra en $17,999 MXN. No es un ajuste menor: representa un 31% menos. Para quien busca renovar su smartphone sin sacrificar rendimiento, esta caída de precio cambia la ecuación.

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¿Por qué este Samsung Galaxy S25+ llama la atención? Principales funciones

La marca surcoreana no escatimó en especificaciones. El Galaxy S25+ monta el procesador Qualcomm Snapdragon 8 Elite, optimizado exclusivamente para Galaxy. La CPU es 45% más rápida, la GPU mejora 48% en rendimiento gráfico y la NPU —encargada de las tareas de inteligencia artificial— acelera 68%. Traducción: aplicaciones que responden al instante, juegos con gráficos pesados sin tirones y funciones de Galaxy AI que procesan información en tiempo real.

La pantalla de 6.7 pulgadas QHD+ con tecnología Dynamic AMOLED 2X ofrece colores vibrantes y una fluidez que se nota al deslizar el dedo. Acompañan 12GB de RAM y 512GB de almacenamiento interno: espacio de sobra para fotos, videos y aplicaciones sin depender tanto de la nube.

El sistema de cámaras también cumple con creces. La lente principal de 50MP permite zoom óptico de calidad 2x, mientras que el telefoto de 10MP alcanza 3x de zoom óptico para retratos o detalles lejanos. La ultra gran angular de 12MP captura paisajes completos, y la frontal de 12MP mantiene la calidad en videollamadas y selfies. Todo corre bajo Android 15, con actualizaciones garantizadas.

Samsung Galaxy S25+.|Costco

¿Cómo comprar este Samsung S25+ con descuento en Costco?

Costco facilita la adquisición con varias opciones de pago. Los socios pueden liquidar de contado con el precio de oferta ya aplicado, o diferir la compra a Meses Sin Intereses mediante tarjetas participantes como Citibanamex o la propia tarjeta Costco. También se acepta pago con Certificado de Depósito para compras en línea.

El envío a domicilio está incluido en el precio, con tiempos estimados de 2 a 5 días hábiles según el código postal. Si prefieres evitar esperas, existe la opción de Recoger en Sucursal (Click & Collect) en tiendas participantes. La cobertura es nacional.

Antes de decidir, considera estos puntos clave del paquete:



Incluye cable USB-C a USB-C, herramienta para SIM y guía de usuario.

No trae adaptador de pared ni audífonos, siguiendo la tendencia de la industria.

Cuenta con certificación IP68 contra agua y polvo, y pantalla protegida por Corning® Gorilla® Glass Victus® 2.

El color Menta es exclusivo de esta promoción y puede agotarse antes del cierre de la oferta.

La integración de Galaxy AI marca la diferencia en el día a día: traducción de llamadas en tiempo real, edición inteligente de fotos y sugerencias contextuales que aprenden de tus hábitos. No es solo hardware potente; es un asistente que se adapta.