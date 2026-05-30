Walmart sorprendió a los consumidores durante este Hot Sale 2026 al poner una oferta imperdible en uno de los celulares más buscados del mercado, se trata del iPhone 16 en color negro y con 128GB de almacenamiento.

El descuento representa una reducción cercana al 38% de su precio original, permitiendo a los usuarios acceder a un celular de gama alta que ofrece tecnologías de vanguardia en rendimiento y cámaras.

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iPhone 16 precio

El teléfono, cuyo precio anterior era de $20,000 MXN, aparece en la tienda en línea de Walmart a $12,489 MXN, lo que representa un ahorro de $7,511 MXN.

Por financiamiento, Walmart anuncia la posibilidad de pagar en hasta 12 meses sin intereses, con cuotas aproximadas de $1,040.75 MXN.

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iPhone 16 características

El iPhone 16 cuenta con una pantalla OLED de 6.1 pulgadas, procesador A18, sistema operativo iOS 18 y una cámara principal de 48 megapíxeles. También incorpora funciones de inteligencia artificial de Apple y mejoras en autonomía gracias a una batería optimizada.

Diseño y botones: Introduce el botón Control de Cámara (un sensor táctil para zoom y disparos rápidos) y el Botón de Acción personalizable en todos los modelos

Cámaras: Los modelos base ahora tienen una alineación vertical de cámaras (Fusion de 48 MP y Ultra gran angular de 12 MP) para permitir la grabación de Video Espacial.

Rendimiento: Equipado con el chip A18 (A18 Pro en los modelos Pro) y 8 GB de RAM, lo cual es el requisito mínimo para usar las funciones de inteligencia artificial de Apple.

Conectividad: Puerto USB-C y compatibilidad con Wi-Fi 7 para conexiones más rápidas.

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