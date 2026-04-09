24 Meses sin Intereses y más de $5000 de descuento: TV Smart Samsung de 75 pulgadas, en oferta en Walmart

Más de cinco mil pesos de descuento y hasta 24 meses sin intereses: así está la TV Samsung de 75 pulgadas que muchos quieren para su sala. Walmart lanzó una promoción que vale la pena checar si buscas renovar tu entretenimiento en casa sin vaciar la cartera.

El precio de lista de este modelo era de $30,999 MXN. Ahora, puedes llevártela en $25,290 MXN. Eso representa un ahorro directo de $5,709 MXN, casi un 18% menos. Para muchas familias, esa diferencia alcanza para cubrir otros gastos del hogar o invertir en accesorios como una barra de sonido.

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¿Por qué esta Samsung QLED vale la pena? Principales características

No se trata solo del tamaño. La tecnología QLED de Samsung utiliza puntos cuánticos para mostrar el 100% del volumen de color. Esto significa que los tonos se mantienen fieles incluso cuando subes el brillo, algo clave si tu sala tiene mucha luz natural o ventanas grandes.

El procesador Quantum Processor Lite 4K escala cualquier contenido —desde transmisiones en HD hasta videojuegos— para acercarlo a una resolución 4K real. Además, el soporte para HDR10+ mejora el contraste escena por escena: los negros se ven más profundos y los detalles en zonas iluminadas no se "queman".

El diseño AirSlim es otro punto a favor. Con un perfil ultra delgado, la pantalla se integra a la pared sin ese aspecto voluminoso de TVs antiguas. Y aunque el audio no reemplaza a un sistema dedicado, el Object Tracking Sound Lite crea una experiencia envolvente que sigue la acción en pantalla.

Oferta en Walmart de TV Samsung 75 pulgadas 4K|Walmart.

Cómo aprovechar la oferta de Samsung en Walmart

Walmart facilita la compra con opciones de pago flexibles. Puedes dividir el costo en hasta 24 meses sin intereses con tarjetas participantes como BBVA, Citibanamex o American Express. En ese esquema, la cuota mensual quedaría en aproximadamente $1,053.75 MXN, un monto que muchos usuarios pueden integrar a su presupuesto sin estrés.

El envío a domicilio suele ser gratuito para productos de este rango de precio, aunque conviene confirmar según tu código postal. Los tiempos de entrega estimados van de 2 a 5 días hábiles. Y si algo no cuadra, la política de devoluciones de Walmart y la garantía estándar de Samsung México te respaldan.

Para decidir si esta es la TV indicada, considera estos elementos clave:



Tecnología QLED con 100% de volumen de color para imágenes más vivas y reales.

Procesador con IA que mejora la resolución de cualquier contenido a 4K.

Sistema Tizen con acceso a Netflix, Disney+, YouTube y Gaming Hub para jugar en la nube.

Conectividad completa: 3 HDMI, 2 USB, Wi-Fi, Bluetooth y puerto Ethernet.

El mercado de televisores en México se ha puesto competitivo. Marcas chinas ofrecen precios agresivos, pero Samsung mantiene su apuesta por la calidad de imagen y la integración con ecosistemas smart. Esta promoción en Walmart equilibra ambos mundos: tecnología confiable y un precio que ya no se siente inalcanzable.