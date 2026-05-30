Durante la tarde-noche del pasado viernes 29 de mayo se dio a conocer el sensible fallecimiento del luchador profesional conocido como Tempo “El Amo del Tiempo”, el cual se vio involucrado en un percance vial que terminó con su vida sobre avenida Francisco del Paso y Troncoso en la alcaldía Iztacalco.

Fue a través de las diferentes plataformas de las redes sociales, que se comenzaron a compartir imágenes y videos del accidente vial que habría terminado con la vida del luchador, el cual se reportó se encontraba conduciendo rumbo a una función especial en la alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México (CDMX) antes mencionada.

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¿Qué le pasó al luchador Tempo?

De acuerdo con información que ha sido compartida por medios de comunicación, el luchador Tempo salió desde el domicilio de su padre cerca de la zona para dirigirse a una función programada en el gimnasio del Sindicato Mexicano de Electricistas, el cual se ubica en la zona de Coapa, alcaldía Coyoacán.

Tempo fue anunciado como uno de los luchadores que estarían en la función estelar del evento, por lo cual se esperaba que la afición del gimnasio lo recibiera como uno los gladiadores más queridos y buscados de la noche.

A través de las diferentes plataformas de las redes sociales, se comenzaron a compartir imágenes y videos del momento exacto en el que Tempo fue atropellado cuando circulaba sobre Eje 3 Oriente, Francisco del Paso y Troncoso la altura de la colonia Juventino Rosas, esto a unos cuantos metros de la estación Recreo del Metrobús.

#ULTIMAHORA Fallece luchador “Tempo” en accidente automovilístico cuando viajaba en su motocicleta embestido por un camión sobre Eje 3 Ote y Recreo @IztacalcoAl El gladiador se dirigía a Coapa a una función pic.twitter.com/AKtCpKK5Wz — LISET GONZALEZ (@LisetGlezG) May 30, 2026

Autoridades investigan posible conflicto vial tras muerte de Tempo

Es gracias a que se dieron a conocer estas imágenes y luego de los testimonios de testigos, que las autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX), iniciaron una investigación relacionada al accidente vial en el cual se vio involucrado Tempo.

Hasta el momento no se ha dado a conocer si existe algún detenido por estos hechos, los cuales conmovieron al mundo de la lucha libre gracias a la pérdida de uno de los miembros de la Dinastía Reyes, la cual se llegó a relacionar con figuras como Cien Caras y Mascaro Año 2000.

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