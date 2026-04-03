Mundial 2026 en UHD; rematan pantalla Samsung de 50 pulgadas por menos de 6 mil pesos en Amazon

El inicio del Mundial 2026 que se vivirá en México, Estados Unidos (EUA) y Canadá cada vez está más cerca, por lo cual la tienda en línea de Amazon Prime anunció un descuento especial en la pantalla Samsung de 50 pulgadas apta para ver toda la justa mundialista en UHD y con el mejor sonido posible.

De acuerdo con la publicación realizada por la tienda en línea, esta pantalla cuenta con un descuento del 41% en comparación con el precio de lista, por lo cual el costo final queda por debajo de los 6 mil pesos que incluso se pueden pagar a meses sin intereses.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Precio final de la pantalla Samsung con descuento en Amazon

Según la página oficial de Amazon Prime, la pantalla Samsung Crystal UHD tiene un precio original de 9 mil 999 pesos, esto gracias a que es considerada como una de las mejores smart TV en el mercado nacional e internacional.

Pese a ello, con el descuento antes mencionado la pantalla de alta definición se puede adquirir por tan solo 5 mil 890 pesos, los cuales incluso se pueden pagar hasta en 18 meses sin intereses con pagos de 327.22 pesos según las tarjetas participantes.

Características de la pantalla Samsung con descuento en Amazon

De acuerdo con las especificaciones presentadas en el apartado de la venta, más allá de que la pantalla Samsung sea Crystal UHD, también destaca por contar con una frecuencia de actualización de 60 Hz, así como con Bluetooth, conexión HDMI, RF y WiFi.

Por otro lado, se destacó lo siguiente en la pantalla:

Procesador Crystal 4K

Sonido envolvente con Q-Symphony

Diseño metálico

Experiencias con IA

Conexión vía WiFi

¿Cómo comprar la pantalla con descuento en Amazon?

En caso de querer aprovechar la oferta en esta pantalla Samsung UHD, te recomendamos ingresar al siguiente enlace oficial de Amazon Prime, en el cual podrás seleccionar el artículo y pagarlo con las tarjetas participantes.

China presenta a robots haciendo rutina de Kung Fu

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.