Rematan pantalla LG 55 pulgadas OLED AI B5 4K SMART TV con 9 mil pesos de descuento

Walmart México cuenta con un remate imperdible en su catálogo de electrónicos: la pantalla TV LG 55 Pulgadas OLED AI B5 4K Smart TV (modelo OLED55B5).

Esta televisión de última generación destaca por su tecnología OLED con inteligencia artificial, resolución 4K y funciones smart que elevan la experiencia de entretenimiento en casa. Ideal para cinéfilos y gamers, ofrece negros profundos, colores vibrantes y un diseño delgado que se integra perfectamente a cualquier espacio.

Pantalla LG 55 pulgadas precio

El dispositivo ahora se encuentra disponible por 19,499 pesos, cuando su precio regular es de 28,499 pesos.

Con esta promoción, los compradores pueden obtener un ahorro de 9,000 pesos, lo que representa uno de los descuentos más relevantes en televisores OLED.

Además del descuento directo, la tienda ofrece hasta 24 meses sin intereses, con pagos aproximados de 812.46 pesos, lo que facilita el acceso a este equipo de gama alta sin necesidad de realizar un pago completo de inmediato.

La oferta también incluye política de devolución de hasta 30 días después de recibido el producto, lo que brinda mayor tranquilidad a los compradores en caso de que el equipo no cumpla con sus expectativas. Puedes conseguir la oferta aquí.

Pantalla LG 55 pulgadas características

Este modelo (OLED55B5) no es una pantalla convencional. Al ser un panel OLED, ofrece negros perfectos y un contraste infinito que las pantallas LED tradicionales no pueden replicar. Además, integra Inteligencia Artificial para optimizar tanto el escalado de imagen a 4K como el procesamiento de sonido en tiempo real.



Calidad de imagen 4K, sonido envolvente y visual mejorado gracias al procesador Alpha 8 AI Gen2.

Los niveles de color negro verdadero en cada píxel crean contraste, profundidad y detalles asombrosos.

100% Fidelidad de Color para colores realistas y precisos. 100% Volumen de Color para tonos más intensos.

Imágenes más brillantes gracias a la nueva estructura de emisión de luz del Potenciador de Brillo.

Nuevo botón AI, controles de voz, funciones de arrastrar y soltar en el control AI Magic Remote.

"LG OLED AI es el MEJOR LG OLED de la historia con millones de PIXELES DE AUTOILUMINACIÓN capaces de reproducir colores y negros perfectos con un brillo más intenso, dando una experiencia visual como ninguna otra. LG OLED es todo lo que quieres en un televisor; es una obra de arte en diseño, una pantalla de cine, el mejor portal al mundo de videojuegos y un asiento de primera fila para los eventos deportivos más importantes. Descubre una profundidad, detalle y contraste fascinantes con una calidad de imagen sorprendente. Los niveles de color negro verdadero mantienen su apariencia negra profunda, ya sea que haya mucha luz u oscuridad a su alrededor. Certificación de 100% Fidelidad de Color y 100% Volumen de Color. Disfruta de colores precisos y vibrantes en una pantalla sin reflejos, incluso a la luz del sol o en entornos oscuros", se indica en la página.

