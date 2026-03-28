¡No te pierdas el Mundial 2026! Rematan pantalla LG 65 pulgadas 4K Ultra HD Smart TV

Con la fiebre mundialista cada vez más cerca, las oportunidades para renovar el centro de entretenimiento en casa han comenzado a aparecer. Una de las ofertas más importantes del mercado actual está en Walmart, donde la pantalla LG de 65 pulgadas 4K Ultra HD (Modelo 65UR7800PSB) alcanzó un precio de liquidación que promete agotarse en cuestión de horas.

Esta televisión de alta definición ofrece imágenes nítidas y vibrantes, perfecta para vivir la emoción de los partidos en gran formato desde la comodidad del hogar. En adn Noticias te presentamos los detalles.

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Pantalla LG 65 pulgadas precio

La cadena Walmart lanzó una promoción especial en la pantalla LG 65UR7800PSB, un televisor de 65 pulgadas con resolución 4K Ultra HD y tecnología Smart TV. El dispositivo, fabricado por la marca surcoreana LG, se encuentra actualmente en un precio rebajado de $9,990.00 pesos, frente a su costo original de $13,499.00, lo que representa un ahorro de $3,509.00.

Además del descuento directo, la tienda ofrece facilidades de pago de hasta 24 meses sin intereses, con mensualidades de aproximadamente $416.25 pesos, lo que amplía el acceso a este tipo de tecnología para más consumidores.

Pantalla LG 65 pulgadas características

Con Refresh Rate 60Hz

Integra webOS 23

Con Procesador α5 AI 4K Gen6

"Experimenta una calidad de imagen realista y colores vivos con 4K REAL. LG UHD con HDR10 Pro ofrece niveles de brillo optimizados para colores vivos y detalles notables. Su Procesador α5 AI 4K Gen6 analiza y optimiza automáticamente la imagen y sonido por lo que el contenido luce espectacular. Podrás disfrutar imágenes convencionales en resolución 4K con mayor claridad y precisión con su Escalador 4K. Con Sonido AI mejora el audio al convertir 2.0 a 5.1 canales con sonido envolvente virtual para que disfrutes todo tu contenido favorito. Control de Brillo AI garantiza el nivel de brillo perfecto para cualquier entorno, adaptándose al brillo de la iluminación ambiental de alrededor. Su sistema operativo webOS 23 ha evolucionado para brindarte mayor accesibilidad y comodidad a tu contenido favorito Desde Mi Perfil obtén recomendaciones de películas personalizadas y notificaciones especiales para ti. Con FILMMAKER MODE ™ ve las películas conservar el color y ajustes originales como fueron creadas. Disfruta de juegos HDR de alta velocidad con las últimas especificaciones de juegos, incluidos ALLM, eARC y HGiG. Con Game Optimizer y Dashboard optimiza tu experiencia de juego, accede a una variedad de configuraciones en un solo menú para una operación rápida e intuitiva", se indica en la descripción del producto.

La promoción ya está disponible en línea. No dejes pasar esta ganga y prepárate para el torneo que reunirá a las selecciones más importantes del mundo.

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