Walmart remata la pantalla LG de 65 pulgadas 4K Ultra HD Smart TV con 40% de descuento

Si estabas esperando el momento perfecto para renovar tu sala y convertirla en un verdadero cine en casa, Walmart lanzó una oferta destacada en su tienda en línea al reducir significativamente el precio de la pantalla LG 65UA7510 UHD AI 4K Smart TV, un modelo de 65 pulgadas con resolución Ultra HD y funciones inteligentes.

Te presentamos todos los detalles de este ofertón en tecnología premium para que adquieras la tuya.

Pantalla LG 65 pulgadas precio

La pantalla LG 65 pulgadas UHD AI UA7510 (4K Smart TV), conocida por su excelente procesamiento de imagen mediante Inteligencia Artificial, ha bajado drásticamente su precio.

El equipo tenía un precio original de 15,599 pesos, pero actualmente puede adquirirse por 9,590 pesos, lo que representa un descuento de 6,009 pesos, equivalente a aproximadamente 38.5% de rebaja sobre su costo normal.

Además del descuento, la tienda ofrece la posibilidad de pagar el televisor hasta en 24 meses sin intereses, con pagos aproximados de 399.58, lo que facilita la compra para quienes buscan renovar su pantalla sin realizar un solo pago elevado.

Otro beneficio de la compra es que Walmart permite devoluciones hasta 30 días después de recibir el producto, lo que brinda mayor tranquilidad a los clientes en caso de que el artículo no cumpla con sus expectativas.

Pantalla LG 65 pulgadas características

La LG 65UA7510 no es solo una pantalla grande; cuenta con tecnología UHD AI, lo que significa que utiliza algoritmos de inteligencia artificial para escalar contenidos de menor resolución a una calidad cercana al 4K, optimizando colores y nitidez en tiempo real. Al ser una Smart TV, ofrece acceso directo a las plataformas de streaming más populares como Netflix, Disney+ y YouTube con una interfaz fluida.



Procesador α7 AI 4K Gen8

Optimizador de Juegos

α7 AI Sound Pro (Virtual 9.1.2 Up-mix)

