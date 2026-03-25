Ideal para el Mundial: Costco remata el LG Pantalla 86" UHD 4K AI Smart TV con un ahorro de $5,500 pesos

Imagina poner una pantalla del tamaño de una pared completa en tu sala sin gastar lo de un auto usado. LG acaba de dejar caer el precio de este gigante tecnológico en Costco. La oferta pone el modelo UHD 4K AI Smart TV en $18,999.00 MXN, lo que representa un recorte directo de $5,500.00 MXN sobre el precio de lista.

Esta promoción convierte a la televisión en una opción viable para quienes buscan cine en casa real. No hablamos de una pantalla pequeña para la cocina. Este panel mide 192.8 cm de ancho. Dominarás cualquier sala de estar. La compañía busca limpiar inventario antes de que lleguen las nuevas gamas, y el consumidor mexicano sale beneficiado con este ajuste de costos tan agresivo.

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¿Vale la pena la pantalla LG de 86 pulgadas? Principales características

La respuesta depende de qué esperas de tu entretenimiento. Este modelo representa la gama de entrada de gran formato para el ciclo 2024-2025. Incluye el procesador α7 AI 4K Gen8. Esta pieza clave utiliza inteligencia artificial para escalar contenido. Si ves canales de televisión tradicional, la tecnología mejora la claridad y el detalle para acercarlos a una resolución 4K.

El sistema operativo webOS 24 mantiene la fluidez que los usuarios exigen hoy. Además, el control remoto Magic Remote incluye puntero y controles de voz. No necesitas buscar botones pequeños para cambiar de aplicación. La experiencia de usuario prioriza la comodidad. El audio también recibe un trato especial con AI Sound Pro, que mezcla virtualmente hasta 9.1.2 canales. Esto crea una experiencia envolvente sin necesidad de comprar barras de sonido externas inmediatamente.

Para los gamers, el televisor incluye un optimizador de juegos. Soporta funciones básicas de baja latencia. Aunque no es un monitor especializado, cumple para partidas casuales en consolas de nueva generación.

LG Pantalla 86" UHD 4K AI Smart TV, en Costco.|Costco

Métodos de entrega y formas de pago

Comprar tecnología de gran formato en línea implica logística compleja. Costco incluye el envío en el precio mostrado, pero existen reglas estrictas. El tiempo de entrega oscila entre 5 y 10 días hábiles tras confirmar la orden. La mensajería deja el equipo en la entrada del domicilio, siempre que sea primer piso.

Los repartidores no suben escaleras ni usan elevadores. Tampoco desempacan el equipo. Debes checar que tus puertas y pasillos tengan espacio suficiente. El empaque supera los dos metros de largo. Si vives en un departamento alto sin acceso amplio para muebles, podrías tener problemas para meter la caja.

Costco facilita la transacción financiera para sus socios mediante distintas vías:



Pago de Contado: Aceptan tarjeta de crédito, débito o transferencia inmediata.

Meses Sin Intereses: Disponible con tarjetas participantes como Citibanamex, usualmente de 6 a 12 meses.

Reembolso Anual: Socios Executive obtienen el 2% de recompensa sobre el valor total de la compra.

Esta flexibilidad permite distribuir el gasto sin que los intereses se coman el ahorro del descuento. La garantía de satisfacción de Costco protege la inversión ante cualquier defecto de fábrica visible durante los primeros días.