Costco rebaja el nuevo Galaxy S26 Ultra de 512GB: El celular más potente de Samsung con cámara gran angular de 200MP

El nuevo Samsung Galaxy S26 Ultra ya está disponible en Costco México y promete convertirse en uno de los smartphones más completos del mercado gracias a su enfoque en inteligencia artificial, potencia y fotografía avanzada.

Este modelo, considerado el celular más potente de Samsung, tiene 512GB de almacenamiento y destaca no solo por su capacidad, sino también por integrar funciones innovadoras como pantalla con privacidad y un sistema de cámaras de alto nivel.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

Precio del Samsung Galaxy S26 Ultra en Costco

Costco México ya puso a la venta el Samsung Galaxy S26 Ultra con 512GB a un precio de $33,999 pesos incluyendo envío.

El dispositivo se puede adquirir en Costco de forma online, con un tiempo de entrega estimado de entre 2 y 5 días hábiles a partir de la confirmación de la orden de compra.

Características del Samsung Galaxy S26 Ultra: cámaras, IA y pantalla con privacidad

Una de las características destacadas del Samsung Galaxy S26 Ultra disponible en Costco es su procesador personalizado que integra NPU, GPU y CPU mejoradas para un rendimiento de inteligencia artificial optimizado.

Otra de las grandes novedades del dispositivo es el Privacy Display, con el que puedes ocultar toda la pantalla, aplicaciones específicas, notificaciones entrantes o PIN, patrones y contraseñas accediendo a Configuración, Pantalla de Bloqueo y Carpeta Segura.

Sumado a lo anterior, el celular más potente de Samsung ofrece mejoras en cuanto a la fotografía, con aperturas más amplias que mejoran la luminosidad en un 47% de la cámara gran angular de 200MP, además de reducción de ruido, videos nítidos y detallados incluso en entornos con poca luz. Además, el Samsung Galaxy S26 Ultra ofrece la posibilidad de editar tus fotos de forma rápida y fácil con Galaxy AI.

El nuevo celular de Samsung también presenta un diseño refinado con una nueva isla de cámara de vidrio integrada perfectamente en el dispositivo como parte de un diseño más refinado.

Especificaciones técnicas del Samsung Galaxy S26 Ultra

El Samsung Galaxy S26 Ultra ya está disponible en Costco en tres colores. Entre sus especificaciones técnicas se pueden mencionar:

Sistema Operativo: Android 16.

Procesador: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 para Galaxy.

NPU: 39% rendimiento de AI más rápido.

GPU: 24% rendimiento gráfico mejorado.

CPU: 19% procesamiento más rápido.

Pantalla: 6.9" QHD+.

Privacy Display.

Cámara de Selfie: 12MP.

Ultra Gran Angular: 50MP.

Gran Angular: 200MP / Zoom óptico de calidad de 2x.

Teleobjetivo: 50MP / Zoom óptico de 5x y Zoom óptico de calidad de 10x.

Teleobjetivo: 10MP / Zoom óptico de 3x.

One UI 8.5 y Boxby Assistant.

Memoria RAM: 12GB.

Almacenamiento: 512GB.

Incluye S Pen.