Samsung Galaxy Z Flip 6 con descuento y 6 meses sin intereses: Liverpool hace una fuerte rebaja por el teléfono plegable

El mercado de smartphones plegables sigue ganando terreno en México desde su relanzamiento, y para todos aquellos que quieran unirse a esta tendencia, destaca un equipo de gama alta a menor precio dentro del catálogo de celulares en Liverpool en oferta: el Samsung Galaxy Z Flip 6.

Además del descuento, la tienda ofrece facilidades de pago que hacen más accesible este dispositivo premium.

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Liverpool lanza descuento en el Samsung Galaxy Z Flip 6

De acuerdo con información difundida por Liverpool, el Samsung Galaxy Z Flip 6 reacondicionado tiene un precio de $19,999 pesos, una baja significativa frente a su costo original de $23,999 pesos. A esto se suma la posibilidad de pagarlo hasta en 6 meses sin intereses de $3,333.17 pesos, además de contar con envío gratis a todo México.

Este modelo destaca por su diseño plegable tipo concha, que permite guardarlo fácilmente en el bolsillo sin sacrificar tamaño de pantalla. Al abrirlo, ofrece una experiencia completa similar a la de cualquier smartphone de gama alta.

El equipo opera con el sistema operativo Android 14. |Imagen Ilustrativa

Pantalla plegable y alto rendimiento

El Galaxy Z Flip 6 integra una pantalla interna AMOLED de 6.7 pulgadas con tasa de refresco de 120 Hz, lo que garantiza una visualización fluida tanto en navegación como en contenido multimedia. También incluye una pantalla externa de 3.4 pulgadas, ideal para revisar notificaciones, responder mensajes o controlar funciones rápidas sin necesidad de abrir el equipo.

En su interior, este dispositivo funciona con el procesador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, acompañado de 12 GB de RAM, lo que asegura un rendimiento sólido para aplicaciones exigentes y multitarea. Además, opera con Android 14, ofreciendo una experiencia actualizada y optimizada.

Cámara, batería y otras características

Entre las especificaciones más destacadas del Samsung Galaxy Z Flip 6 se encuentran:

Cámara principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica (OIS)

Lente ultra gran angular de 12 MP para fotos más amplias

Cámara frontal de 10 MP para selfies y videollamadas

Batería de 4000 mAh con carga rápida e inalámbrica

Resistencia al agua y polvo para mayor durabilidad

Altavoces estéreo y lector de huellas lateral

Conectividad completa con Wi-Fi, Bluetooth y NFC

Este tipo de ofertas suelen ser por tiempo limitado o sujetas a disponibilidad.

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