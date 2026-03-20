Adiós a las compras en Costco Jalisco: el tiempo exacto que durará el cierre de tiendas

Si eres de los que acostumbra pasar el domingo en los pasillos de Costco en Jalisco, ya sea en las sucursales de la Zona Metropolitana de Guadalajara o en cualquier otra unidad del estado, te conviene marcar el calendario. La empresa ha anunciado un cierre general de operaciones que dejará sin servicio físico a miles de socios.

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El motivo detrás del cierre de Costco en Jalisco

La fecha marcada para esta suspensión de labores es el próximo domingo 5 de abril de 2026. El motivo principal es la celebración de la Pascua, una jornada que, aunque no figura como día de asueto obligatorio en la Ley Federal del Trabajo en México, Costco ha adoptado como parte de su filosofía empresarial.

Este "apagón" comercial tendrá una duración exacta de 24 horas. Durante todo ese domingo, las puertas de las tiendas físicas en ciudades como Guadalajara, Zapopan y demás puntos del estado permanecerán cerradas. Las actividades se retomarán en su horario habitual a partir del lunes 6 de abril, por lo que la recomendación para los socios es adelantar las compras de víveres o artículos para el hogar al viernes o sábado previo.

Costco México|Getty Images

¿Qué opciones tienen los socios durante el corte de servicio?

Es importante mencionar que el cierre no se limita a Jalisco, sino que se extiende a sucursales en todo el país, desde Monterrey y Ciudad de México hasta Tijuana y Cancún. Sin embargo, esto no significa que el consumo se detenga por completo. Para quienes tengan una urgencia de compra o quieran aprovechar alguna oferta específica ese domingo, la plataforma digital de Costco seguirá funcionando sin interrupciones.

A través de la página web y la aplicación móvil, los usuarios podrán:



Realizar pedidos y compras en línea de manera normal.

Revisar el catálogo de productos y precios vigentes.

Consultar el estatus de sus membresías.

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