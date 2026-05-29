Walmart lanza a precio de regalo la pantalla TCL de 50 pulgadas FHD QLED con Android TV

Walmart sumó una de las ofertas más fuertes registradas en lo que va del año para pantallas QLED de gama de entrada. La Smart TV TCL de 50 pulgadas FHD QLED 50Q3K con Android TV pasó de $7,490 a $4,990 pesos, lo que representa un ahorro directo de $2,500 pesos y equivale al 33% de descuento sobre el precio de catálogo. La rebaja sitúa una pantalla QLED de 50 pulgadas por debajo de los $5,000 pesos, una ventana de precio excepcional considerando que la mayoría de modelos QLED de esta marca en el mismo tamaño y retailer rondan los $6,500 a $8,000 pesos.

Walmart habilita el financiamiento a hasta 24 meses sin intereses de $207.92 pesos con tarjetas de crédito participantes —entre ellas BBVA, Citibanamex y Santander según la promoción vigente—, una mensualidad inferior al precio promedio de varios servicios de streaming individuales. La compra incluye envío gratuito con cobertura nacional y la posibilidad de recoger en sucursal sin costo el mismo día en tiendas participantes.

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Qué ofrece el modelo 50Q3K de la TV TCL 50 pulgadas por $4,990 pesos

El TCL 50Q3K es el modelo de entrada a la línea QLED de TCL en formato 50 pulgadas y resolución Full HD. A diferencia de los modelos QLED 4K de la marca, esta pantalla mantiene resolución FHD para apuntar a un perfil de comprador distinto: usuarios que priorizan colores QLED y formato 50″ sin necesitar 4K, o quienes buscan una segunda pantalla para recámara u oficina.

TV TCL Pantalla 50 Pulgadas FHD QLED en Walmart Ahorra de $2,500 respecto al valor original. (Walmart)

Estas son sus especificaciones principales según la ficha oficial del producto en Walmart:

Pantalla: QLED con tecnología Quantum Dot, formato 50 pulgadas.

QLED con tecnología Quantum Dot, formato 50 pulgadas. Resolución: Full HD (1920 x 1080 píxeles).

Full HD (1920 x 1080 píxeles). HDR: soporte HDR para mayor profundidad de color y contraste.

soporte HDR para mayor profundidad de color y contraste. Sistema operativo: Android TV con acceso al catálogo de Google Play Store para Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, HBO Max, Vix y otras plataformas de streaming.

Android TV con acceso al catálogo de Google Play Store para Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, HBO Max, Vix y otras plataformas de streaming. Asistentes de voz: integración con Google Assistant para control por voz desde el control remoto.

integración con Google Assistant para control por voz desde el control remoto. Conectividad: WiFi de doble banda, Bluetooth, múltiples puertos HDMI y USB.

WiFi de doble banda, Bluetooth, múltiples puertos HDMI y USB. Diseño: marco reducido con acabado sobrio en color negro.

marco reducido con acabado sobrio en color negro. Compatibilidad: Chromecast integrado para enviar contenido desde dispositivos Android e iOS.

El argumento clave: QLED en formato 50 pulgadas por debajo de $5,000

El diferenciador editorial más fuerte de esta oferta no está en la resolución —que es Full HD, un escalón inferior al estándar 4K dominante en 2026—, sino en la combinación tecnología QLED + tamaño 50 pulgadas + precio sub-$5,000. La tecnología Quantum Dot que define a los paneles QLED ofrece colores más vibrantes y un volumen de color superior al de los paneles LED tradicionales del mismo rango de precio, lo que se traduce en una experiencia visual perceptiblemente mejor en contenido de plataformas de streaming, especialmente en producciones con alto rango cromático.

El producto se vende y envía directamente por Walmart México con cobertura nacional, opción de recoger en sucursal sin costo y posibilidad de pagar en efectivo generando orden en línea. Incluye un año de garantía directa con TCL México.

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