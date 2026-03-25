Costco sorprende a sus socios de Jalisco, Querétaro y todo México con un nuevo producto

Los pasillos de panadería en Costco amanecen diferentes. Una caja transparente con seis piezas grandes acaba de aparecer en los anaqueles y los socios no pasan indiferentes. En varias regiones del país, los clientes acaban de toparse con una novedad dulce que genera filas antes del mediodía.

En Costco, la llegada de estos croissants de queso con blueberry ha causado revuelo entre los habituales. El ítem 702231 se posiciona como una opción de repostería semi-premium que combina masa hojaldrada con mantequilla y un centro de queso crema tipo neufchâtel. La mezcla incluye mermelada de arándano azul con trozos de fruta real, un detalle que justifica el interés inmediato en sucursales de Jalisco, Querétaro y la Ciudad de México.

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¿Cómo varía el precio al pagar en Costco?

La cadena aplica una política de precios diferenciada que depende estrictamente de tu método de pago. Muchos clientes se llevan una sorpresa al ver el total final en la terminal si no llevan el efectivo correcto. El precio base se sitúa en 189 pesos, pero las comisiones bancarias modifican la cifra final.

Para evitar pagar de más, conviene revisar las opciones antes de llegar a la caja. El costo por pieza cambia ligeramente según cómo liquides la cuenta:



Efectivo o Débito: El paquete cuesta $189.00 MXN ($31.50 por pieza).

Tarjeta Crédito Externa: El total sube a $193.34 MXN por una comisión del 2.3%.

Apps de Delivery: El precio se infla entre un 15% y 25% adicional por servicio.

Al pagar con los métodos preferentes, el socio ahorra un 2.25% directo sobre el precio de crédito externo. A pesar del ajuste, el costo por unidad sigue siendo un 45% más económico que un pan dulce artesanal o de cafetería de especialidad, donde el promedio oscila entre 55 y 70 pesos.

Conservación y disponibilidad del producto en Costo

La logística de este producto es delicada debido a su naturaleza perecedera. No está disponible para envío nacional directo por mensajería estándar, pero existen alternativas para quienes no pueden acudir a la sucursal física. El stock suele ser de alta rotación, por lo que no es extraño encontrar el anaquel vacío en horas pico.

El personal de panadería suele hornear tandas frescas durante todo el día. Conviene consumirlos en un periodo de tres o cuatro días para disfrutar la textura original. Si guardas sobras, mételos al refrigerador inmediatamente. Algunos usuarios recomiendan darles un toque de calor en freidora de aire durante tres minutos para recuperar el crujiente del hojaldre.