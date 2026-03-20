Adiós a las compras en Costco Querétaro: el tiempo exacto que durará el cierre de tiendas en el estado

Si tienes planeado surtir la despensa o comprar los insumos para la semana en Costco Querétaro, será mejor que revises bien el calendario. La compañía confirmó que sus tiendas detendrán sus actividades por completo durante una jornada próxima. Esta pausa no se debe a un problema logístico o de mantenimiento, sino a una política institucional que la empresa aplica de forma rigurosa cada año para permitir el descanso de su personal.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cuándo y por qué cerrará Costco sus puertas?

De acuerdo con el anuncio oficial de Costco, todas las sucursales físicas en México permanecerán cerradas el próximo domingo 5 de abril de 2026. La razón de este cese de actividades es la celebración de la Pascua. Aunque en el calendario laboral mexicano este no es considerado un día de descanso obligatorio, la corporación mantiene la tradición de otorgar la fecha libre a sus empleados como parte de sus políticas internas de bienestar laboral.

El cierre total tendrá una duración de 24 horas, lo que significa que desde el primer minuto del domingo hasta la apertura del lunes 6 de abril, no habrá acceso al público. Esta medida impactará directamente a los socios en Querétaro, quienes suelen registrar una alta afluencia durante los fines de semana, por lo que la recomendación principal es anticipar las compras al viernes o sábado previo para evitar contratiempos.

Alcance de la medida y alternativas para los socios

Es importante destacar que el "apagón" comercial no es exclusivo de Querétaro. La suspensión de labores afectará a las tiendas ubicadas en las principales ciudades del país, incluyendo la Ciudad de México, Estado de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla, León y San Luis Potosí, entre muchas otras. Prácticamente cualquier punto de venta físico de la marca en territorio nacional estará inhabilitado durante ese domingo.

Para quienes necesiten realizar algún pedido urgente durante el día del cierre, la empresa recordó que su plataforma digital se mantendrá operativa. A través de la tienda en línea o la aplicación oficial, los socios podrán consultar la disponibilidad de artículos y efectuar compras de manera normal, aunque las entregas o recolecciones físicas se verán reflejadas hasta que las sucursales retomen su horario habitual el lunes siguiente.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.