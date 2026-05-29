Rematan Nintendo Switch con Mario Kart 8 por menos de 5 mil pesos

Para los amantes de los videojuegos, en Elektra están rematando la consola de Nintendo Switch 1.1 Neon con Mario Kart 8 y Online, así que si estás pensando en comprarla, aprovecha esta oportunidad.

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Elektra remata Nintendo Swtich

En la tienda en línea de Elektra, el Nintendo Switch 1.1 Neon con Mario Kart 8 que tiene un precio normal de 7 mil 999 esta con un súper descuento y se vende en 4 mil 899 pesos.

Además, puedes pagarlo a 12 meses sin intereses de 408.25 pesos o con Préstamo Elektra puedes adquirirlo a 102 semanas de 85 pesos calculado con un 10% de pago inicial.

¿Cuáles son las características del Nintendo Switch 1.1 Neon?

Esta consola cuenta con Joy Cons inalámbricos, diseño ligero con pantalla de 6.2 pulgadas y 3 modos de juego: portátil, semiportátil y modo TV. Inlcuye el juego Mario Kart 8 Delux y una suscripción individual por 3 meses a Nintendo Switch Online.

La pantalla OLED es de 7 pulgadas e incluye 32 GB de almacenamiento interno, audio mejorado en los modos portátil y semiportátil, un soporte ajustable y amplio y una base con puerto LAN con conexión por cable.

El juego Mario Kart 8 Deluxe te permite seleccionar entre 42 personajes para llegar a la meta en 48 pistas. Con la suscripción online puede haber hasta 12 jugadores en los modos Grand Prix, Carrera vs. y Batalla. Y tienes acceso a un catálogo de más de 100 juegos clásicos de Super NES, NES y Game Boy.

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