Si estás pensando en cambiar de celular y aprovechar los descuentos que tiene Elektra por el Hot Sale 2026 estás de muy buena suerte, pues a través de su plataforma web la tienda de conveniencia anunció ofertas de hasta el 42% en celulares de marcas como Motorola, Apple, Samsung y demás.

De acuerdo con lo mencionado en la página principal del departamento de telefonía de Elektra, algunos celulares como el iPhone 17 Pro Max tienen descuento del 21%, mientras que otros como el Samsung Galaxy A57 cuenta con uno del 25%.

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Mejores ofertas en celulares de Elektra por el Hot Sale 2026

Como bien se mencionó anteriormente, son varios los celulares en los que Elektra colocó un importante descuento en el marco del Hot Sale 2026, el cual dará inicio el próximo lunes 1 de junio de este mismo año.

Las mejores opciones de descuentos en celulares de gama alta y media dentro de Elektra para esta temporada de ofertas son:

Motorola Moto Razr 60 Ultra: de 32 mil 999 a 18 mil 999 pesos

60 Ultra: de 32 mil 999 a 18 mil 999 pesos iPhone 17 Pro Max: de 36 mil 899 a 28 mil 999 pesos

Max: de 36 mil 899 a 28 mil 999 pesos Samsung Galaxy A57: de 11 mil 999 a 8 mil 999 pesos

A57: de 11 mil 999 a 8 mil 999 pesos iPhone 17E de 16 mil 999 a 14 mil 399 pesos

¿Cuáles son las características de los celulares con descuento en Elektra?

Cada uno de estos celulares cuenta con sus características especiales que los convierten únicos en el mercado, sin embargo, en esta materia el que más destaca sin duda es el iPhone 17 Pro Max, el cual cuenta con triple cámara, así como con un almacenamiento de 256GB.

El resto de los celulares cuentan con las siguientes características:

Motorola Moto Razr 60 Ultra: memoria interna de 1T y cámara de 50 megapíxeles

60 Ultra: memoria interna de 1T y cámara de 50 megapíxeles Samsung Galaxy A57: memoria interna de 256 GB y cámara principal de 50 megapíxeles

A57: memoria interna de 256 GB y cámara principal de 50 megapíxeles iPhone 17E: cámara de 49 megapíxeles y con sistema operativo iOS 26

¿Cómo aprovechar las ofertas en Elektra por el Hot Sale 2026?

Si quieres aprovechar los descuentos en los celulares que está vendiendo Elektra este 2026, te sugerimos ingresar al siguiente enlace oficial de la tienda de conveniencia en el cual podrás seleccionar el smartphone de tu preferencia.

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