El comité de Miss Francia, presidido por Frédéric Gilbert, confirmó que no renovará su costosa licencia y no enviará a la candidata a la edición del certamen del 2026.

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¿Por qué Francia se niega a participar en Miss Universo 2026?

Según la organización, su salida se debe a la falta de transparencia, las profundas diferencias con la actual dirección y la nula claridad en las nuevas reglas del juego.

Aunado a esto, el origen de la ruptura comenzó en 2025, donde el nuevo programa de selección “Más allá de la corona” definió el Top 30 sin que se explicara su funcionamiento en las franquicias.

Asimismo, las renuncias del jurado como del empresario franco-libanés Omar Harfouch y otras figuras que abandonaron el comité calificador, dejaron al descubierto supuestas irregularidades directas en el proceso de selección.

¿Qué respondió Miss Universo ante la salida de Francia del certamen 2026?

Ante la baja de Francia, el certamen emitió un comunicado lamentando la baja y defendiendo la legitimidad de sus resultados actuales, asegurando que seguirán trabajando para garantizar un concurso justo.

Aunque la histórica organización de Miss Francia se retiró, la directiva global de Miss Universo respondió que Francia sí tendrá una representante, pues asumirá directamente la supervisión operativa en el país europeo, dejando de lado el boicot del comité de Frédéric Gilbert.

Asimismo, la sede ya está confirmada y la fecha y lugar será en Puerto Rico, donde se espera ver a la nueva representante francesa impuesta por la organización internacional.