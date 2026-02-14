Galaxy Tab S11 Ultra con asistente de escritura tiene descuento del 33% Amazon Prime

Amazon está “tirando la casa por la ventana”, pues recientemente a través de su plataforma de venta en línea, anunció un descuento del 33% en la Samsung Galaxy Tab S11 Ultra de 256 GB, tableta considerada como la mejor en el mercado nacional por sus características y funciones.

De acuerdo con la misma plataforma, el precio original de esta tableta de primera generación es de 23 mil 999 pesos, por lo cual el descuento colocado por Amazon la convierte en una de las mejores opciones para las personas interesadas.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos

Todo lo que tienes que saber del Samsung Galaxy S26; fecha de lanzamiento, características y precio El Samsung Galaxy S26 promete contar con la mejor cámara del mercado internacional, así como con uno de los procesadores más innovadores de la compañía. 24 enero, 2026

Precio de la Samsung Galaxy Tab S11 Ultra en Amazon

Gracias al descuento que se le colocó a la Samsung Galaxy Tab S11 Ultra, el precio final de la tableta quedó en tan solo 15 mil 999 pesos, los cuales incluso se pueden pagar a meses sin intereses con mensualidades de mil 066 pesos según el pago inicial.

Por otro lado, dentro de la misma plataforma de Amazon existe un descuento especial en la misma tableta pero de 512 GB, la cual pasó de ofrecerse en 26 mil 999 a los 18 mil 999 pesos para el consumidor.

Características de la Galaxy Tab S11 Ultra

Al ser considerada como la mejor tableta del mercado nacional e internacional, la Galaxy Tab S11 Ultra cuenta con una pantalla táctil compatible con Stylus, así como un lápiz óptico que facilita todas las tareas de edición, escritura y revisión dentro de las diferentes aplicaciones disponibles en la misma.

El resto de las características principales de este producto Samsung son:

Pantalla de 14,6 pulgadas

Resolución Dynamic AMOLED 2X

RAM de 12 GB

Asistencia de dibujo y boceto de IA

¿Cuánto tiempo se tarda en llegar el pedido por Amazon?

De acuerdo con la publicación en Amazon, la tableta podría llegar en un periodo de uno a tres días hábiles dependiendo de la disponibilidad y lugar en donde viven las y los interesados, por lo cual se convierte en una muy buena opción de compra en la plataforma.

Si quieres aprovechar la oferta, te sugerimos ingresar al siguiente enlace oficial de la plataforma para realizar el pago correspondiente.

La humanidad vuelve a la Luna con lanzamiento de Artemis II

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.