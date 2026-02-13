Reserva el Samsung Galaxy S26: cómo obtener el descuento de $900 dólares y bonos exclusivos

Samsung acaba de anunciar una agresiva estrategia de descuentos para su próximo Galaxy S26, ofreciendo hasta $900 dólares en ahorros a través de su programa de intercambio. Esta promoción, revelada días antes del evento Galaxy Unpacked programado para el 25 de febrero de 2026, representa una de las ofertas más competitivas que la compañía surcoreana ha lanzado en Estados Unidos.

El fabricante tecnológico busca captar clientes de otras marcas, especialmente usuarios de iPhone, mediante incentivos financieros sin precedentes que hacen más accesible la adquisición de su nueva línea insignia. La promoción especial está disponible exclusivamente para quienes realicen reservaciones anticipadas y completen la compra después del anuncio oficial del dispositivo.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cómo funciona el programa trade-in de Samsung?

El programa trade-in de Samsung es un sistema de intercambio directo que permite a los consumidores entregar su teléfono antiguo y recibir un crédito instantáneo aplicable a la compra de un dispositivo nuevo. Este mecanismo simplifica el proceso de actualización al eliminar la necesidad de vender el equipo usado por cuenta propia.

El proceso consta de cuatro pasos principales. Primero, el usuario selecciona el modelo nuevo que desea adquirir, en este caso el Galaxy S26 . Segundo, proporciona información detallada sobre el dispositivo que entregará para que Samsung calcule el valor del descuento correspondiente. Tercero, una vez recibido el nuevo teléfono, debe transferir todos los datos y retirar tarjetas SIM o de memoria del equipo anterior.

Finalmente, el consumidor envía el dispositivo antiguo a Samsung utilizando un paquete prepagado que la compañía proporciona. El crédito anticipado se aplica automáticamente al momento de la compra, permitiendo ver el ahorro reflejado inmediatamente en el checkout. Los usuarios tienen 15 días después de recibir su Galaxy S26 para enviar el equipo usado.

Si no se envía el dispositivo dentro del plazo establecido, Samsung realizará un cargo retroactivo por el crédito aplicado. Igualmente, si el teléfono entregado no cumple con los requisitos de elegibilidad, se facturará nuevamente el descuento menos $25 dólares. Esta política garantiza transparencia en el proceso comercial.

iPhone: los dispositivos con mayor valor de intercambio

Una característica destacada del programa trade-in de Samsung es que los modelos de iPhone recientes obtienen los valores de intercambio más elevados, superando incluso a dispositivos Galaxy de generaciones anteriores en ciertos casos. Esta estrategia refleja el interés de Samsung por atraer usuarios del ecosistema Apple hacia sus productos.

Según información de promociones anteriores de Samsung, el iPhone 16 Pro Max ha alcanzado valores de intercambio de hasta $635 dólares en programas similares. El iPhone 16 Pro ha obtenido créditos de $460 dólares, mientras que el iPhone 16 Plus se valoró en $369 dólares. Estos montos demuestran la agresividad comercial de Samsung.

Incluso modelos más antiguos mantienen valores competitivos. El iPhone 15 Pro Max ha recibido créditos de $426 dólares, el iPhone 15 Pro de $345 dólares, y el iPhone 15 Plus de $314 dólares en intercambios previos. Dispositivos de dos generaciones atrás, como el iPhone 14 Plus, todavía alcanzan valores de $200 dólares.

Esta política de valuación favorable hacia productos Apple contrasta con los programas de la propia Apple, donde el iPhone 16 Pro Max alcanza un máximo de $650 dólares de intercambio. Samsung iguala o supera estos valores cuando se combina con sus promociones especiales de lanzamiento.

Beneficios adicionales de la reservación anticipada

Además del descuento principal de $900 dólares mediante trade-in, Samsung ofrece incentivos complementarios para quienes realicen reservaciones antes del evento Unpacked. Los usuarios que se registren anticipadamente recibirán un crédito adicional de $30 dólares aplicable a la compra de accesorios.

Este crédito puede utilizarse para adquirir productos como los Galaxy Buds u otros complementos del ecosistema Samsung. La compañía también incluye la participación automática en un sorteo de una tarjeta regalo de $5,000 dólares para usar en Samsung.com. No se requiere completar la compra para participar en este sorteo.

Para quienes prefieran no entregar un dispositivo usado, Samsung ofrece un crédito alternativo de $150 dólares al reservar y pre-ordenar sin trade-in. Todas estas promociones están disponibles exclusivamente en Samsung.com y la aplicación Shop Samsung.

Los consumidores deben verificar que sus dispositivos cumplan con los requisitos de elegibilidad establecidos por Samsung, incluyendo estar libres de daños más allá del desgaste normal. La compañía acepta smartphones, tablets, smartwatches e incluso ciertos modelos de televisores y computadoras en su programa de intercambio.

Este conjunto de incentivos representa una oportunidad significativa para actualizar a la tecnología más reciente con ahorros sustanciales, consolidando al Galaxy S26 como una alternativa atractiva en el competitivo mercado de smartphones premium.