Ni Liverpool ni Walmart: el Samsung Galaxy Tab S11 AI desploma su precio en Amazon con fuerte descuento

Mientras en tiendas departamentales como Liverpool o Sears la Samsung Galaxy Tab S11 AI mantiene su precio de lanzamiento o similar, en Amazon el panorama es distinto: esta tablet premium ha registrado descuentos que acercan su costo a los 12,599 pesos, lejos de los 17,999 pesos de lista. La diferencia supera los 5,000 pesos, una brecha que ha llamado la atención de quienes buscan tecnología de gama alta sin esperar temporadas oficiales de descuentos.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Características del Samsung Galaxy Tab S11, en Amazon

La Tab S11 no es una actualización menor, Samsung apostó por un rediseño completo: su chasis de aluminio mide apenas 5.5 milímetros de grosor y pesa 469 gramos, lo que la convierte en una de las tablets más delgadas del mercado. A diferencia de generaciones anteriores, ahora incluye 12 GB de memoria RAM —frente a los 8 GB previos— y mantiene los 256 GB de almacenamiento, ampliables hasta 2 TB con tarjeta microSD. El procesador Dimensity 9400+, fabricado con arquitectura de 3 nanómetros, está optimizado para ejecutar funciones de inteligencia artificial sin ralentizaciones.

El paquete Galaxy AI integra herramientas prácticas para el día a día:



Circle to Search: rodea cualquier elemento en pantalla con el dedo para buscarlo instantáneamente en Google

rodea cualquier elemento en pantalla con el dedo para buscarlo instantáneamente en Google Note Assist: resume automáticamente notas largas o transcribe audio a texto con formato organizado

resume automáticamente notas largas o transcribe audio a texto con formato organizado Transcript Assist: genera subtítulos en tiempo real durante videollamadas o al reproducir videos

genera subtítulos en tiempo real durante videollamadas o al reproducir videos Edición fotográfica con IA: elimina objetos no deseados o ajusta iluminación con un solo toque

La pantalla Dynamic AMOLED 2X de 11 pulgadas ofrece 120 Hz de refresco y 1,600 nits de brillo máximo, suficiente para usarla bajo el sol sin forzar la vista. Viene con el lápiz S Pen incluido en la caja, que se adhiere magnéticamente a la parte trasera para cargar y transportar. Además, cuenta con certificación IP68, resistente al agua y al polvo, algo poco común en tablets de esta categoría.

Envio y formas de pago en Amazon

En Amazon México, el producto califica para envío gratuito y meses sin intereses con tarjetas participantes de bancos como BBVA, Santander o Citibanamex —hasta 15 meses según la promoción vigente—. Los miembros de Amazon Prime reciben el paquete en uno o dos días en ciudades principales, y al tratarse de un artículo de alto valor, la entrega requiere confirmación con código de seguridad.

Samsung promete siete años de actualizaciones de software para este modelo, un compromiso que extiende considerablemente su vida útil frente a competidores. La combinación de descuento actual, financiamiento accesible y garantía de soporte prolongado posiciona a la Tab S11 como una opción sólida para quienes necesitan una tablet versátil, ya sea para trabajo remoto, estudio o entretenimiento en alta definición.

Los precios en Amazon fluctúan con frecuencia debido a promociones relámpago, por lo que conviene verificar el monto final antes de confirmar la compra. La garantía de devolución de 30 días permite probar el dispositivo sin compromiso.