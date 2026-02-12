Con 50% de descuento, Liverpool remata la pantalla Samsung QLED de 50 de pulgadas 4K con IA y Color Booster Pro

La tienda departamental Liverpool sorprendió a los consumidores al lanzar una atractiva promoción en tecnología, al rematar la pantalla Samsung Smart TV QLED de 50 pulgadas 4K, modelo QN50QEF1AFXZX, con un descuento de casi el 50 por ciento.

Este televisor premium es ideal para maratones de series, gaming o cine en casa. Esta TV QLED destaca por su resolución 4K, colores vibrantes y funciones inteligentes. Con este dispositivo podrás disfrutar de los Juegos Olímpicos de Invierno, así como del Mundial 2026.

¿Te animas a comprarla? Checa todos los detalles de la promoción antes de que se acabe.

Características de la pantalla Samsung 50 pulgadas

El Procesador Q4 AI optimiza imagen y color en tiempo real, mejorando cada detalle y escalando el contenido a calidad cercana a 4K. La tecnología Quantum Dot con 100% volumen de color, validada por Pantone, ofrece tonos más vibrantes, precisos y realistas.

En audio, Q-Symphony sincroniza la TV con la barra de sonido para un efecto envolvente, mientras que Object Tracking Sound Lite crea una experiencia 3D sin bocinas adicionales.

Incluye acceso a contenido ilimitado con recomendaciones inteligentes, Samsung TV Plus y Gaming Hub para jugar sin consola. Además, cuenta con Knox Security, que protege tus datos con cifrado de extremo a extremo.

Precio de la pantalla Samsung 50 pulgadas

El precio original del equipo es de 15,713 pesos, pero actualmente se encuentra disponible por 7,999.20 pesos, lo que representa un ahorro significativo para quienes buscan renovar su televisión.

Además del descuento directo, Liverpool ofrece la posibilidad de adquirirla hasta a 9 meses sin intereses de 962.87 pesos mensuales, facilitando el acceso a esta tecnología de última generación sin afectar de manera inmediata el presupuesto.

La promoción incluye envío gratis a todo el país, lo que amplía la oportunidad para compradores en cualquier estado de la República Mexicana.

En este enlace puedes comprarla.

