Todo lo que tienes que saber del Samsung Galaxy S26; fecha de lanzamiento, características y precio

A unos cuántos días del lanzamiento oficial del nuevo Samsung Galaxy S26 se han comenzando a filtrar detalles del que será el nuevo celular de la marca surcoreana y con el cual, buscan competir en el mercado internacional con el innovador iPhone 17 de la compañía Apple.

Han sido diversas cuentas y páginas especializadas en el mundo de la tecnología las que han revelado algunos de los detalles de este nuevo celular, destacando que contará con una cámara principal de hasta 200 megapíxeles para captar imágenes claras y nítidas en cualquier tipo de ambiente.

¿Qué características tendrá el Samsung Galaxy S26?

De acuerdo con la información que se ha ido filtrando a través de especialistas en la materia, el nuevo Galaxy S26 de Samsung contará con nuevas funciones avanzadas como el zoom óptico mejorado, así como con la opción de fotografía nocturna optimizada con controles de imágen de nivel profesional.

Se especula que este nuevo smartphone contará con una cámara trasera principal de hasta 200 megapíxeles, mientras que las secundarias podrían tener una profundidad de hasta 50 MP cada una para diferentes tomas.

El resto de las características que se han filtrado hasta el momento, son las siguientes:

Pantalla de 6.9

Pantalla Dynamic AMOLED 2X

Procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5

16 GB de RAM

1 TB de almacenamiento (sería el del precio más elevado)

Batería de 5000 mAh

¿Cuándo sale el Galaxy S26?

El Galaxy Unpacked 2026 en el cual se dará a conocer el nuevo modelo S26 Ultra de la marca Samsung , está programado para el próximo 25 de febrero de este mismo año, por lo cual el celular podría estar a la venta a finales del próximo mes.

Es importante señalar que se especula que el nuevo celular Samsung llegarán en colores Black Shadow, White Shadow, Galactic Blue, Cobalt Violet.

Precio estimado del Galaxy S26 en México

Si bien es cierto que hasta el momento no se sabe el precio exacto que tendrá el Samsung Galaxy S26 en nuestro país, es importante mencionar que los costos podrían ser similares a los del S25 al momento de su lanzamiento en México.

Estos precios fueron:

Galaxy S25: de 19 mil 999 a 21 mil 499 según la capacidad

Galaxy S25+: de 25 mil 999 a 28 mil 999 según la capacidad

Galaxy S25 Ultra: de 32 mil 999 a 41 mil 999 según la capacidad

