Hasta 70% de descuento: Walmart remata perfumes de grandes marcas, ideal para San Valentín

Con la cercanía del 14 de febrero, muchas personas buscan un detalle especial sin gastar de más. En estas fechas, Walmart México lanzó una promoción inusual en su sección de perfumería: fragancias de diseñadores reconocidos con descuentos que llegan al 70%, precios que normalmente solo se ven en liquidaciones de fin de temporada.

Grandes marcas de perfumes, al 70% en Walmart

La oferta incluye marcas como Paco Rabanne, Lancôme, Hugo Boss, Ralph Lauren y Giorgio Armani, todas con reducciones significativas. Los productos aparecen marcados como "Vendido por Walmart" o por proveedores certificados, lo que garantiza su autenticidad pese al precio rebajado. Además, al comprar en línea es posible aplicar meses sin intereses con tarjetas participantes, extendiendo el financiamiento hasta 18 meses. En varios casos, esto deja pagos mensuales por debajo de los 100 pesos.

Algunas de las fragancias con mayor descuento son:



Lancôme La Vie Est Belle (100 ml): de 5,813 a 1,744 pesos

Hugo Boss Boss Bottled (100 ml): de 2,843 a 853 pesos

Ralph Lauren Polo Red (125 ml): de 3,703 a 1,111 pesos

Carolina Herrera 212 Heroes (80 ml): de 5,153 a 1,546 pesos

Giorgio Armani Acqua Di Gioia Intense (100 ml): de 5,727 a 1,718 pesos

Oferta de Walmart en perfumes de grandes marcas.|Walmart

Detalles a tener en cuenta antes de realizar la compra

Estos precios representan ahorros superiores a los 3,000 pesos en varios casos, una diferencia poco común fuera de periodos de cierre total de inventario. La promoción aplica tanto en la app como en la página web de Walmart, y los envíos siguen los tiempos habituales del retailer: entrega en uno o dos días hábiles en la mayoría de las ciudades del país.

Vale la pena revisar los detalles de cada producto antes de confirmar la compra, ya que algunas presentaciones incluyen ediciones especiales o tamaños distintos a los tradicionales. También es recomendable verificar la fecha de caducidad en la descripción, aunque por tratarse de stock nuevo, los periodos suelen ser amplios.

La oferta no tiene un plazo definido públicamente, pero por su magnitud es probable que dure mientras existan existencias. En temporadas anteriores, promociones similares de perfumería se agotaron en menos de una semana, especialmente en fragancias populares como las de Paco Rabanne o las líneas clásicas de Hugo Boss.

Para quienes buscan un regalo de San Valentín con aroma de lujo pero sin el precio habitual, esta remisión de Walmart representa una ventana breve pero concreta. Los descuentos aplican directamente al precio final, sin necesidad de cupones adicionales, y se pueden combinar con las promociones de meses sin intereses que el retailer mantiene activas con bancos asociados.