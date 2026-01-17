El beneficio gratuito del INAPAM que pocos adultos mayores conocen y sigue vigente en 2026

Desde 2026, miles de personas desconocen un apoyo vigente del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores que refuerza derechos básicos. El INAPAM mantiene un beneficio gratuito para adultos mayores que necesitan orientación legal clara, accesible y cercana, sin costos ni trámites complejos en México.

El servicio continúa activo este año y resulta clave para quienes enfrentan conflictos legales sin recursos suficientes. La asesoría ofrece información confiable, trato respetuoso y acompañamiento inicial, con enfoque social y cobertura nacional, a través de módulos presenciales y opciones de contacto remoto disponibles oficial.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

El beneficio gratuito del INAPAM que pocos adultos mayores conocen y en qué consiste

Este beneficio gratuito del INAPAM consiste en asesoría jurídica sin costo, orientada a personas de 60 años o más que enfrentan problemas legales comunes. El servicio brinda orientación inicial, explica derechos y pasos legales, sin sustituir representación profesional ante autoridades.

Casos que atiende la asesoría jurídica gratuita:

Violencia contra personas adultas mayores

Conflictos de arrendamiento e inmobiliarios

Terminación de comodatos

Juicios sucesorios testamentarios e intestamentarios

Rectificación de actas oficiales

Pensión alimentaria y prescripción

Registro o reconocimiento legal

La atención cubre asuntos frecuentes entre adultos mayores y permite aclarar situaciones legales con respaldo institucional del instituto. En ciertos casos, el personal canaliza trámites ante instancias competentes, lo que fortalece la protección jurídica y facilita decisiones informadas a nivel.

El beneficio gratuito de INAPAM para adultos mayores que muy pocos conocen|Peter Carruthers/Getty Images

Requisitos para acceder a este beneficio

Para acceder a este beneficio en 2026, el INAPAM solicita condiciones básicas que facilitan el trámite y promueven acceso equitativo. El proceso resulta directo, sin pagos ni citas previas, lo que favorece a personas con movilidad limitada o ingresos reducidos.

Requisitos solicitados:

Tener sesenta años o más

Presentar credencial del INE o credencial INAPAM vigente

Llevar documentos relacionados con el problema legal

¿Dónde se ofrece el servicio del INAPAM?

El servicio se ofrece de forma presencial en módulos del INAPAM, con atención directa y horarios establecidos. En la CDMX, existen sedes en zonas accesibles, donde personal capacitado orienta a adultos mayores que buscan apoyo legal confiable local.

Además de la atención presencial, el instituto brinda orientación a distancia mediante teléfono y correo electrónico. Esta modalidad extiende el beneficio gratuito a otras entidades del país, con información clara y acompañamiento inicial para resolver dudas legales frecuentes de forma.