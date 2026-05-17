¡Es hoy, es hoy! El festival Tecate Emblema vive su segundo día en la capital mexicana con un cartel en el que destaca Paris Hilton, Kenia Os, Ha-Ash, entre otros. SHEIN sabe que los festivales se han convertido también en momento cultural y un auténtico ritual donde la moda, la belleza y la autoexpresión; por eso, tiene una gran sorpresa preparada para los amantes de la moda.

Durante los dos días del festival, SHEIN ofrecerá a los asistentes un espacio inmersivo donde las tendencias, la creatividad y la diversión se fusionarán.

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¿Cómo llegar al Tecate Emblema?

Llegar al Tecate Emblema es muy sencillo y puedes hacerlo por varias rutas:

Metro Puebla , llegas justo a la Puerta 9 del Autódromo Hermanos Rodríguez donde es la entrada al festival.

, llegas justo a la Puerta 9 del Autódromo Hermanos Rodríguez donde es la entrada al festival. Metrobús estaciones UPIICSA y El Rodeo de la línea 2

Si vienes en auto, hay dos vialidades que te dirigen al inmueble: avenida Viaducto Río de la Piedad y Avenida Río Churubusco.

Tecate Emblema: Line up y horarios este domingo 17 de mayo

A continuación, te compartimos los artistas y horarios en los que se presentan este 17 de mayo:

Ha-Ash : 18:10, en el escenario Tecate Main Stage

: 18:10, en el escenario Tecate Main Stage Zara Larson : 20:50, en el escenario Park Stage

: 20:50, en el escenario Park Stage Kenia OS : 22:10, en el escenario Tecate Main Stage

: 22:10, en el escenario Tecate Main Stage Paris Hilton: 00:30, en el escenario Tecate Main Stage

¿Cómo participar en la activación de Shein?

En esta edición del Tecate Emblema, SHEIN apostó por invitar a los amantes de la moda a una divertida experiencia inmersiva fashion con un espacio interactivo donde podrás descubrir tendencias, participar en dinámicas y ganar premios. Entre los estilos que dominarán el Tecate Emblema destacan:

Festival Bohemio: Siluetas fluidas en vestidos, kimonos y capas con influencias retro, hippie y western. Detalles como flecos, encaje, crochet y toques brillantes crean un look relajado y creativo.

Cowgirl: Una estética western pero con un giro sexy y atrevido, donde destacan transparencias, siluetas cropped, flecos y pedrería para un outfit lleno de actitud.

Glam Retro: Elegancia vintage con un toque moderno, a través de estampados, lentejuelas, satén y estructuras con hombreras que proyectan sofisticación.

Desert Rave: Inspirado en el cyber core, apuesta por tonos neón, acabados metálicos y materiales como fishnet para looks futuristas que voltearás a ver sí o sí.

Para participar en el stand de SHEIN debes hacer lo siguiente:

Tomarte una foto en uno de los photo opportunities o en el stand y compartirla usando el hashtag: #SHEINFestivalFit. Así podrás acceder a una garra con dos intentos para atrapar una esfera y conseguir premios.

También, puedes demostrar tus conocimientos de moda para armar un look icónico de la tendencia que te toque. Los ganadores tendrán premios especiales o la oportunidad de entrar a la Glam Station donde les harán divertidos mechones de colores

Si te vas a lanzar al Tecate Emblema este domingo 17 de mayo, no te puedes perder de vivir la experiencia inmersiva que ofrece SHEIN para los amantes de la moda.

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