Los colectivos Madres Buscadoras de Jalisco y de Sonora reportaron el hallazgo de un predio que habría fungido como crematorio clandestino, además recuperaron al menos 60 bolsas con restos humanos en Lagos de Moreno.

De acuerdo a la información del colectivo, la localización se dio tras reportes anónimos de una presunta zona de exterminio en la comunidad de Plan de los Rodríguez, ahí identificaron 15 puntos con restos óseos calcinados.

🚨En brecha de Lagos de Moreno, #Jalisco, Madres Buscadoras de Jalisco y de Sonora, hallaron un presunto cementerio clandestino.



El hallazgo se produjo entre Rancho Tampico y Plan de los Rodríguez. pic.twitter.com/xqemT24taN — Irving (@IrvingPineda) May 18, 2026

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Humo delató crematorio en Lagos de Moreno, Jalisco

Por medio de redes sociales, se presentaron imágenes y videos donde se pudo identificar humo, lo que dio a entender a las madres buscadoras que el lugar había sido utilizado poco tiempo atrás.

Al recorrer los alrededores del terreno, también ubicaron alteraciones en el terreno, lo que derivó en el hallazgo de 16 fosas clandestinas, mismas que contenían osamentas y fragmentos de huesos (presuntamente humanos) quemados.

“No existen palabras”: Ceci Flores detalla el hallazgo de las madres buscadoras

A través de su cuenta de X, la madre buscadora Ceci Flores detalló cómo fue el descubrimiento y aseguró que no existen palabras para expresar “el horror, dolor y la impotencia” que sienten al ver que el rancho era un “lugar de exterminio humano”.

Tras sus palabras, pidió a las autoridades realizar un procesamiento digno y exhaustivo del lugar, con el fin de encontrar justicia.

Hallan más osamentas en El Salto, Jalisco

Días antes, los colectivos también localizaron restos humanos en la colonia Las Pintitas, en El Salto, a poco más de cinco kilómetros del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, luego de que comenzaron a trabajar en la zona el pasado 25 de abril.

Ahí encontraron las identificaciones de Karla González Martínez y de Octavio Arnulfo Cárdenas Sánchez; sin embargo, hasta el momento no han logrado la identificación de más personas debido a que la exposición al ambiente ha provocado que se dificulten las pruebas de ADN.

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