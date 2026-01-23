Walmart e INAPAM confirman nuevos descuentos desde el 1 de febrero de 2026: Así funciona

A partir del domingo 1 de febrero de 2026, los adultos mayores con credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) podrán acceder a descuentos especiales en farmacias de Walmart y Bodega Aurrerá. El objetivo es facilitar el acceso a medicamentos y productos de salud, un gasto que representa una parte importante del presupuesto mensual de muchas personas mayores.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

El convenio entre Walmart y el INAPAM forma parte de una estrategia nacional para ampliar los beneficios económicos dirigidos a quienes tienen 60 años o más. No se requieren trámites adicionales: basta con presentar la credencial vigente al momento de pagar.

¿En qué consisten los descuentos en Walmart?

Durante febrero, los beneficios varían según la fecha:



Del 1 al 10 de febrero: 7 % de descuento en productos del área de farmacia.

7 % de descuento en productos del área de farmacia. Del 11 al 28 de febrero: 5 % de descuento en la misma categoría.

Además, en Bodega Aurrerá, los titulares de la credencial INAPAM pueden recibir una bonificación del 10 % en la tarjeta digital Cashi, aplicable únicamente al saldo destinado a compras de farmacia.

Estos descuentos incluyen medicamentos de venta libre, vitaminas, material de curación y otros artículos relacionados con el bienestar. Sin embargo, cada tienda puede tener excepciones según su inventario, por lo que se recomienda confirmar directamente en la sucursal.

¿Dónde y cómo aplican los beneficios del INAPAM en Walmart?

El programa estará disponible en:



Farmacias de Walmart Supercenter

Tiendas Bodega Aurrerá

Algunas ubicaciones de Walmart Express

Para obtener el descuento, solo es necesario mostrar la credencial INAPAM vigente antes de finalizar la compra. No es obligatorio registrarse en programas digitales ni acumular puntos, aunque algunas tiendas podrían sugerir inscribirse en servicios locales de seguimiento médico —una decisión opcional.

¿Cómo tramitar la credencial del INAPAM?

Cualquier persona mayor de 60 años puede solicitarla gratis en los módulos del INAPAM. Se necesita:



Identificación oficial

CURP

Comprobante de domicilio

Dos fotografías tamaño infantil

La credencial no solo sirve para este descuento: también da acceso a beneficios en transporte público, consultas médicas, restaurantes, ópticas y actividades culturales en todo el país.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.