Solo por febrero: El beneficio exclusivo del INAPAM para comer con 50% de descuento en Edomex

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores ( INAPAM ) ofrece descuentos especiales en establecimientos del Estado de México. Los beneficios del INAPAM permiten a mayores de 60 años acceder a reducciones del 50% en alimentos, solo por febrero, en diversos comercios afiliados en Edomex.

Carnicerías, restaurantes, cafeterías y distribuidoras de agua participan en esta iniciativa temporal. Conocer los lugares exactos ayuda a aprovechar al máximo este programa federal de apoyo económico.

¿Dónde comer con descuento del 50% en Edomex este febrero?

El Estado de México cuenta con establecimientos que aceptan la credencial INAPAM para otorgar rebajas del 50% durante este mes. Estos negocios afiliados ofrecen productos alimenticios básicos y servicios de comida preparada con importantes beneficios económicos para los adultos mayores.

Establecimientos con descuento:

Carnicería Chapultepec (Avenida Libertad S/N, Colonia Chapultepec Centro, C.P. 52240)

Restaurante Cuevas (Plaza de la Constitución #12, Colonia Centro, 54200)

Agua Hogar (Roberto Lara y López Local #4, Colonia San Lucas Tepetlacalco, Tlalnepantla, C.P. 54055)

Cafetería Lunch Break (Avenida José María Morelos #605, Barrio La Veracruz, C.P. 51350)

Los titulares deben presentar su credencial vigente al momento de pagar para recibir la bonificación. Es recomendable confirmar directamente con cada establecimiento los horarios de atención y productos incluidos en la promoción de febrero.

Los cuatro espacios donde puedes obtener un 50% de descuento con la tarjeta INAPAM. |Getty Images

¿Cómo tramitar la credencial del INAPAM?

Cualquier persona mayor de 60 años puede obtener la tarjeta del INAPAM de forma gratuita en los módulos oficiales distribuidos por todo el país. El trámite es sencillo, no requiere cita previa y la entrega se realiza el mismo día en la mayoría de los casos.

Requisitos para el trámite:

Identificación oficial vigente

CURP impresa o en formato digital

Comprobante de domicilio reciente

Dos fotografías tamaño infantil

La credencial otorga acceso permanente a descuentos en transporte público, consultas médicas, medicamentos, ópticas, actividades culturales y deportivas en todo México. Además de los beneficios temporales como el descuento alimentario de febrero en Edomex, los portadores disfrutan de reducciones constantes en comercios afiliados.