La cámara de este Motorola te hará lucir en las posadas por menos de 4 mil pesos

Con la llegada de las posadas y el inicio formal de la temporada de intercambios, muchas personas comienzan a buscar regalos útiles sin exceder el presupuesto o tener la mejor cámara para capturar los mejores momentos de las fechas decembrinas.

En ese contexto, Liverpool lanzó una oferta imperdible: el Moto G15, un celular de gama media confiable y accesible, que ahora puede adquirirse por menos de 4 mil pesos y opciones de pago a meses sin intereses.

Moto G15 en menos de 4 mil pesos en Liverpool

El Moto G15 de Motorola , equipado con una pantalla LCD de 6.7 pulgadas, aparece en el catálogo de Liverpool con un precio de cuatro mil 499 pesos, pero actualmente está disponible en tres mil 799 pesos, lo que representa una rebaja atractiva para quienes buscan un regalo funcional sin llegar a los precios de la gama alta.

Además, la tienda ofrece múltiples modalidades de pago. Con tarjetas Liverpool, el dispositivo puede adquirirse desde:



Tres MSI: mil 266.33 pesos al mes

Seis MSI: 633.17 pesos al mes

Mientras que con otras tarjetas bancarias, aplica hasta tres meses sin intereses. Estos esquemas permiten distribuir el gasto mientras se conserva el precio final de tres mil 799 pesos.

Características del Moto G15

El Moto G15 se ha posicionado como un modelo estable dentro del catálogo de Motorola, dirigido principalmente a usuarios que buscan:



Buena duración de batería

Pantalla amplia para redes sociales y streaming

Sistema Android fluido sin complicaciones

Cámara aceptable para fotos casuales

Aunque no es un equipo premium, cumple bien para adolescentes, adultos que necesitan un celular secundario o para quienes migran desde un smartphone de generaciones anteriores.

Para intercambios de posada, donde el presupuesto suele ser limitado y la funcionalidad es clave, este tipo de dispositivos se vuelve una opción atractiva frente a regalos tradicionales que, en muchos casos, terminan sin usarse.

¿Vale la pena presumirlo en las posadas?

El Moto G15 suele ofrecer:



Procesador Qualcomm de gama media

Batería superior a los 5,000 mAh

Sistema de triple cámara

Almacenamiento expandible

Carga rápida

Son elementos que garantizan una experiencia estable en la vida diaria, especialmente para quienes usan el teléfono para mensajería, navegación, videos y fotos ocasionales.

Aprovecha una de las mejores ofertas del mercado

Con el inicio de las posadas, la oferta del Moto G15 llega en un momento oportuno. Su descuento y los planes de meses sin intereses facilitan que más personas puedan considerar un regalo práctico y duradero, justo en la temporada donde el consumo se intensifica y los presupuestos se vuelven más ajustados.

Si buscas una opción útil, accesible y fácil de aprovechar antes de Navidad, este modelo se coloca entre las alternativas más equilibradas para cerrar el año.

