¡Adiós al cuarto! Revelan el nombre del famoso que queda eliminado de La Granja VIP

Esta noche del domingo 9 de noviembre se vivió una Gala de Eliminación cardíaca en La Granja VIP , pues la actriz y cantante Lola Cortés pidió su salida inmediata del reality. No obstante, la producción del reality anunció que habría un cuarto eliminado.

El público tuvo que decidir entre tres granjeros: El Patrón, Alfredo Adame y Jawy. Después de la pérdida de una de las granjeras más queridas que obtuvo hasta 9 millones de votos, el cuarto eliminado de La Granja VIP fue Jawy.

Adal Ramones revela al cuarto eliminado de La Granja VIP

Luego de un mes de competencia, en la cuarta semana se vivieron situaciones tensas como la discusión entre Alfredo Adame y El Patrón. Asimismo, las decisiones de Sergio Mayer, el capataz de la semana y de Eleazar Gómez, quien logró salvarse en el Juego de Salvación, cambiaron la energía dentro de la granja. Por su parte Lola Cortés pidió su salida tras confesasr que estaba sufriendo severos ataques de ansiedad. A su salida de La Granja VIP, la famosa recibió atención médica.

Mientras que Alfredo Adame y El Patrón lograron limar asperezas, Jawy no tomó nada bien el hecho de que Eleazar Gómez lo haya metido a la placa de nominación, al salvar a Manola Díez. Definitivamente, el público tomó la decisión y dejó fuera del reality a Jawy Méndez.

¿Quiénes son los integrantes de La Granja VIP que quedan en la competencia?

Luego de una de las más dolorosas eliminaciones, en la que los seguidores del reality de TV Azteca, perdieron a dos queridos granjeros, así queda la lista de participantes de La Granja VIP .

Alfredo Adame

Kim Shantal

Alberto del Río, El Patrón

Teo

Manola Díez

Kike Mayagoitia

Lis Vega

La Bea

Fabiola Campomanes

Sergio Mayer Mori

Eleazar Gómez

¿Cuándo habrá nominaciones en La Granja VIP?

Durante el Lunes de Capataz, conoceremos al primer nominado de la semana. El Martes de Duelo conoceremos a un segundo nominado y el Miércoles de Asamblea conoceremos a otros dos. Después del Juego de Salvación el Viernes de Traición se sabrá quién es el tercer nominado. Aunque, recuerden que las cosas siempre cambian en La Granja VIP.

