Navidad Mexicana en el Vaticano; posada con piñata y coro rarámuri emociona a Roma

El concierto Raíces, Sonido y Emociones marcó el inicio de la edición 2025 de la Navidad Mexicana en el Vaticano, evento internacional que este año tiene a Chihuahua como estado invitado.

En la Basílica Di San Salvatore in Lauro , la entidad presentó una muestra cultural que combinó espiritualidad, música y tradiciones originarias.

😲 ¡Qué encuentro! Robert De Niro se reunió con el Papa León XIV en el Vaticano, intercambiando sonrisas y un amable saludo ✨

🎬 El actor que cuenta con raíces italianas, llegó después de recibir un premio en Roma pic.twitter.com/mfzVETknmR — adn Noticias (@adnnoticiasmx) November 7, 2025

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Coro de niñas rarámuris emociona a Roma

Durante la primera jornada destacó el Coro de Niñas del Albergue Yermo y Parres, de Carichí, integrado por niñas rarámuri que interpretaron villancicos en español y en su lengua originaria.

Su presencia simbolizó el reconocimiento al Año de las Mujeres Indígenas en México , ofreciendo un momento emotivo que conectó al público con la diversidad cultural del país.

Reconocimiento diplomático y mensaje de identidad

La gobernadora María Eugenia Campos Galván encabezó la delegación, invitada por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Embajada de México ante la Santa Sede.

En su discurso enfatizó que la participación busca proyectar la riqueza cultural mexicana en uno de los recintos espirituales más emblemáticos de Roma.

Iniciamos la “Navidad Mexicana en el Vaticano”, que este año tiene a Chihuahua como estado invitado. Esta es una iniciativa de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la Embajada de México ante la Santa Sede.



Iniciamos esta semana de actividades con el concierto… pic.twitter.com/Ps6eeFcIzJ — Maru Campos (@MaruCampos_G) December 7, 2025

Campos agradeció al párroco anfitrión, monseñor Pietro Bongiovanni, así como a los embajadores Alberto Barranco (Santa Sede) y Genaro Lozano (Italia), quienes también estuvieron presentes en la ceremonia. Subrayó que por primera vez la comitiva mexicana incluye oficialmente a pueblos originarios, con especial énfasis en la Sierra Tarahumara .

“La diversidad nos engrandece y juntos es posible construir la esperanza que hoy necesitan las naciones”, expresó la mandataria acompañada por el obispo de la Tarahumara, Juan Manuel González.

Presentaciones musicales y tradición mexicana en Roma

Además del coro infantil, el público disfrutó las interpretaciones del pianista rarámuri Romeyno Gutiérrez, del Conjunto Primavera y de jóvenes músicos del sistema Se’wa, bajo la dirección del maestro Alejandro Rico y la maestra Sandra Karina Ordóñez.

La jornada concluyó con una posada tradicional, que incluyó dulces, comida típica y la clásica piñata, llevando un pedazo de México al corazón del Vaticano.

Piñatas tradicionales ya se venden en los mercados para las posadas navideñas; estos son los precios [VIDEO] Las piñatas tradicionales de 7 picos están en auge durante esta temporada y en adn40 se llevó a cabo un reportaje para ver sus precios en el mercado.

México busca visita del papa León XIV

En paralelo, el Gobierno de México reiteró su interés en concretar una reunión y extender la invitación oficial al papa León XIV para visitar México durante su administración.

Aunque aún no se confirma si el pontífice asistirá a la inauguración del Mundial 2026 en la Ciudad de México (CDMX), la mandataria Claudia Sheinbaum aseguró: “Sí queremos que venga a México”.

Exposición internacional de nacimientos

Como parte del Jubileo Ordinario 2025, se inaugurará una exposición de 132 nacimientos elaborados por artistas de 23 países, incluidos México, Francia, Italia, Japón, Brasil y Taiwán.

La apertura fue encabezada por monseñor Rino Fisichella, proprefecto del Dicasterio para la Evangelización.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.