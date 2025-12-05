Venta Nocturna de Liverpool 2025: Fechas, descuentos y horarios

La Venta Nocturna de Liverpool cerrará 2025 con un fin de semana de descuentos ideal para adelantar compras navideñas. El evento se realizará del 5 al 7 de diciembre en todas las sucursales del país y en plataformas digitales, donde los clientes encontrarán rebajas especiales en:



Moda

Tecnología

Artículos para el hogar

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Liverpool habilita esta última edición para responder al aumento de consumo en fiestas decembrinas. Las tiendas operarán en su horario habitual y el sitio web ofrecerá compras continuas las 24 horas, lo que permite aprovechar promociones sin contratiempos.

¿Qué es la Venta Nocturna de Liverpool?

Este formato reúne descuentos fuertes en productos seleccionados durante solo unos días. La cadena lo utiliza para impulsar compras estratégicas en fechas clave y cerrar el año con una oferta ampliada para familias, jóvenes y compradores digitales.

Su relevancia radica en los beneficios adicionales, como envíos gratis y facilidades de pago, que convierten cada edición en un punto de referencia dentro del retail mexicano.

Las cuatro Nocturnas del año

Liverpool organiza cuatro ediciones anuales: Mamás, Papás, Aniversario y Navidad. Cada una tiene promociones focalizadas según la temporada. La de diciembre concentra mayor demanda, ya que coincide con el periodo de regalos y renovación del hogar.

Analistas del sector señalan que este formato impulsa la competencia entre tiendas departamentales, elevando los beneficios para el consumidor.

Fechas y horarios confirmados

La edición final de 2025 se realizará del 5 al 7 de diciembre. Las sucursales operan de 11:00 a.m. a 9:00 p.m. Mientras que la app Liverpool Pocket y la página oficial estarán disponibles desde las 00:00 del viernes hasta las 11:59 p.m. del domingo.

Esta modalidad digital permite revisar precios, comparar y comprar sin filas.

Formas de pago y beneficios adicionales

Las tarjetas Liverpool y Liverpool VISA ofrecen meses sin intereses y puntos extra, aunque no son indispensables. También aplican tarjetas bancarias y pagos en efectivo.

¡Triste realidad! El 67% de los millennials en México en deudas y sin preocupaciones de su futuro [VIDEO] Muchos millennials en México viven con números rojos y sin reservas para enfrentar cualquier emergencia. “Ellos viven el presente”, señalan expertos.

Durante el evento habrá envíos nacionales gratis, servicio Click & Collect y políticas flexibles de cambios, elementos que refuerzan la conveniencia frente a otras cadenas.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.