Imperdibles; los mejores memes del sorteo del Mundial 2026 de la FIFA

Más allá de revelar los duelos de alta intensidad que se vivirán en el Mundial 2026 , el sorteo de cómo quedaron conformados los grupos de la Copa del Mundo la FIFA dejaron algunos de los mejores memes de la semana, con chistes sobre “burlas” sobre la organización, las selecciones e incluso los presidentes Donald Trump y Claudia Sheinbaum.

Fue principalmente a través de la plataforma de X que se comenzaron a difundir los memes, los cuales inicialmente se centraron en el Premio FIFA de la Paz que Gianni Infantino le entregó al presidente Donald Trump previo a la ceremonia del sorteo.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Mejores memes del sorteo del Mundial 2026

Empezando con los más “light”, uno de los memes que se comenzó a hacer tendencia a nivel internacional fue justamente uno en relación al sorteo del Mundial 2026 , pues se utilizó una de las escenas de la película para interpretar el sentimiento de las y los fanáticos del futbol.

Todos 🇪🇨 en el sorteo del Mundial 2026 pic.twitter.com/trX6WDcGMd — FUTER (@FUTERweb) December 5, 2025

Otro de los memes que se ganó el corazón de los internautas fue el generado por la cuenta de Futbol Mx Paint, el cual mostró un dibujo de una persona con la playera de la Selección Mexicana levantando el trofeo del torneo.

Listos para el Sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026. pic.twitter.com/lfzhSGIX5B — liguilla paint (@futbolmxpaint) December 5, 2025

Por otro lado, en relación al premio que la FIFA le entregó a Donald Trump, los memes que se han comenzado a viralizar son los siguientes:

Donald Trump winning the inaugural FIFA Peace Prize pic.twitter.com/q5TMy9DBHn — Troll Football (@TrollFootball) December 5, 2025

El cabrón que se dedica a hacer TikToks con todas las combinaciones posibles del Mundial antes del sorteo, para luego borrar todos y solo dejar los correctos y poner "todo está amañado" pic.twitter.com/frjB6dwjVv — Rhevolver (@Rhevolver) December 5, 2025

¿Cómo fue la ceremonia del sorteo de la Copa del Mundo?

La ceremonia del sorteo del Mundial 2026 inició a las 11:00 horas, tiempo del centro de México. A lo largo del evento que se realizó en Washington DC, se presentó la canción oficial de la próxima Copa del Mundo, así como el trofeo que será entregado al ganador.

Por otro lado, se proyectaron cápsulas del camino para llegar a la justa del próximo 2026, así como análisis especiales sobre lo que se podrá vivir dentro de México, EUA y Canadá como sedes del torneo de la FIFA.

Sorteo para el Mundial 2026 será este viernes a las 10:45 por Azteca 7; así será la transmisión [VIDEO] ¡El Sorteo para el Mundial 2026 arranca este viernes 5 de diciembre a las 10:45 por Azteca 7! Descubre grupos, bombos y rivales con Martinoli y Casillas.

¿Cuándo se juegan los partidos de repechaje del Mundial 2026?

Vale la pena mencionar que el repechaje de la próxima Copa del Mundo se disputarán el 26 y 31 de marzo, es decir, en la próxima fecha FIFA.

Serán países como Nueva Caledonia, Jamaica, Bolivia, Surinam, República del Congo, Irak, así como Gales, Italia, Bosnia, Ucrania, Suecia, Polonia, Albania, Eslovaquia, Rumanía, Turquía y Kosovo.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.