¿De qué murió la “Barbie Humana? Influencer que llevaba 27 cirugías estéticas

La influencer Barbara Jankavski, mejor conocida como la " Barbie Humana ", murió a los 31 años en Sao Paulo, Brasil, en condiciones muy sospechosas que han hecho que la policía abra una carpeta de investigación.

Fue durante la noche del 2 de noviembre cuando las autoridades hallaron a la mujer sin vida, con una lesión en el ojo y marcas en la espalda. La influencer estaba en casa del defensor público Renato Campos Pinto de Vitto, quien la había contratado por servicios sexuales.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Investigan muerte de "La Barbie Humana"

Fue el mismo Renato Campos quien llamó a los servicios de emergencia cuando se percató que la influencer no se movía. Según su relato, la había contratado para tener relaciones sexuales y, durante esa misma noche, también consumieron sustancias ilícitas.

De acuerdo con el funcionario, se fueron a dormir y poco después notó que "la Barbie" ya no se movía, por lo que llamó al Servicio Móvil de Atención de Emergencias para intentar reanimarla, sin embargo, los profesionales solo pudieron confirmar su muerte.

Cuando llegó la policía militar, encontraron elementos en la escena que dieron pie a abrir una carpeta de investigación. La influencer solo traía ropa interior, tenía una lesión en el ojo izquierdo y también marcas en la espalda. Todo esto provocó que se considerara la hipótesis de un posible asesinato .

¿De qué murió "La Barbie Humana?

Se ordenó una necropsia y pruebas toxicológicas para detectar el motivo exacto de su muerte, así como descartar o confirmar si existió alguna intervención de terceros. Según la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sao Paulo, es necesario esperar los resultados para esclarecer la causa de muerte de Jankavski .

Hasta ahora, con la investigación preliminar, se maneja una posible sobredosis, sin embargo, no se descarta que los hombres con los que tuvo actividad sexual horas antes tuvieron que ver directamente con su fallecimiento.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.