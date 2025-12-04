¿Está algún mexicano? Lista de los 5 actores más buscados en Google este 2025

Las películas y series que marcaron tendencia en este 2025 llevaron a algunos de los actores de Hollywood a ser de los más buscados dentro de la plataforma de Google , pues un nuevo listado revelado por el gigante del internet, destacó que ganadores del Premio Oscar y otros galardones, están en lo más alto de la tabla.

El famoso “Top 5” de las actrices y actores más buscados es el siguiente:

Mikey Madison (película Anora)

Lewis Pullman (Thunderbolts)

Isabela Merced (The Last of Us y Superman)

Song Ji Woo (El Juego del Calamar)

Kaitlyn Dever (The Last of Us)

Más allá de las actrices y actores antes mencionados, en el listado también destacan Bella Ramsey, Gavin Casalegno, Emma Myers y Walton Goggins, los cuales aparecieron en éxitos mundiales tanto en la pantalla grande como en la chica.

¿Y cómo no? ¡Es un papucho! ✨🔥 El actor británico Jonathan Bailey, de 37 años, fue nombrado Hombre Más Sexy del 2025 por la revista People pic.twitter.com/nXvAGFqTL9 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) November 5, 2025

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Quién es Mikey Madison?

Entre las actrices y actores que destacaron como lo más buscado en Google este 2025 se encuentra Mikey Madison, la cual obtuvo el Premio Oscar a mejor actriz por el papel que interpretó como protagonista de Anora.

La joven de tan solo 26 años de edad, también fue reconocida y destacó en las producciones de películas como Érase una vez en Hollywood (2019) y Scream (2022), las cuales fueron de los productos más taquilleros en sus respectivos años de lanzamiento en cines.

¿Dónde ver Anora con Mikey Madison?

Si eres de las personas que aún no le ha dado la oportunidad al filme de Anora pero quieres conocer el trabajo de Mikey Madison, te informamos que la película se puede encontrar dentro de la plataforma de HBO Max en México, la cual tiene un costo de 149 pesos en su paquete estándar.

Por otro lado, también se puede ver esta película ganadora del Oscar en la plataforma de Amazon Prime Video, la cual tiene un costo de 99 pesos al mes en su paquete más básico en México.

La polémica del triunfo en Miss Universo 2025 de Fátima Bosch [VIDEO] Fátima Bosch ganó Miss Universo entre acusaciones de fraude, señalamientos contra Pemex y renuncias de jueces; no hay pruebas, pero crece la polémica en redes.

Isabela Merced, la “sorpresa” en las búsquedas de Google

Más allá de Mikey Madison destacando entre las actrices y los actores más buscados en Google, es importante mencionar que Isabela Merced fue considerada por muchos usuarios como “la sorpresa” dentro de estas métricas.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.