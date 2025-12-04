VIDEO: Hombre muere luego de que una barra le cae encima en el gimnasio

Un video de un hombre de 55 años que muere en un gimnasio de Brasil se ha hecho viral. Lo que parecía ser un golpe que tenía solución, terminó por ser el motivo de su muerte y las personas que lo ayudaron no pudieron hacer nada para evitarlo.

Ocurrió en el gimnasio de Olinda, en Pernambuco, Brasil, en donde la víctima fue identificada como Ronald José Salvador Montenegro. Aunque fue llevado de inmediato a urgencias, no logró sobrevivir:

Video: Hombre muere en gimnasio de Brasil

Hasta ahora, la policía investiga el caso como una muerte accidental, en la que, supuestamente, la barra se habría desprendido de su suporte mientras Ronald realizaba el ejercicio.

En las imágenes se puede ver cómo el hombre quita la barra de su soporte y se preparaba para hacer el clásico ejercicio de press de banca; sin embargo, en un instante pierde el control de la misma y le cae directamente en el pecho.

🇧🇷 | Hombre muere tras ser golpeado con una barra en un gimnasio de Olinda, Brasil.



Un hombre de 55 años falleció tras ser golpeado en el pecho por una barra durante un entrenamiento en un gimnasio de Olinda, Pernambuco. La víctima, Ronald José Salvador Montenegro, fue… pic.twitter.com/q4sU9iulOe — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) December 4, 2025

Inclusive después del golpe el hombre logra quitarse la barra de encima y ponerse de pie, pero cayó al suelo pocos segundos después, por lo que en ese momento las personas que se encontraban cerca intentaron ayudarlo.

El personal del gimnasio llegó en poco tiempo y llamaron a las autoridades. Lo llevaron a urgencias, pero el golpe que recibió con la barra fue fatal. Por lo pronto, se investiga el material del gimnasio en caso de estar desgastado.

