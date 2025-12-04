Liverpool remata audífonos SONY inalámbricos con 46% de descuento y meses sin intereses

Liverpool arrancará esta noche su esperada Venta Nocturna, la última del año, y uno de los productos más llamativos de la jornada será la oferta en los audífonos inalámbricos Sony True Wireless WF-C510, que estarán disponibles con un descuento considerable.

Precio de los Audífonos inalámbricos SONY en Liverpool

Estos auriculares pasan de $1,599 a $852.26, con opción de pago en hasta 13 meses sin intereses de $73.75.

46.72% de descuento.

Características de los audífonos inalámbricos SONY

Disponibles en colores blanco, azul, amarillo y negro, los WF-C510 ofrecen hasta 22 horas de batería total (11 horas en los auriculares más 11 en el estuche), conexión Bluetooth multipunto y diseño compacto ergonómico.



11 horas de duración de la batería, con otras 11 horas en el estuche de carga

Conectividad Multipunto, que te permite conectarte a dos dispositivos Bluetooth® al mismo tiempo

Mantente presente con el Modo de sonido ambiente

Gran calidad de sonido y una amplia variedad de preajustes y ajustes de ecualizador

"Pequeño, ligero y con un gran ajuste, los WF-C510 son nuestros audífonos verdaderamente inalámbricos de tipo cerrado más compactos. Disfruta de una comodidad excelente y un ajuste aún mejor, gracias a su forma redondeada y superficie reducida. Pequeño y cilíndrico, el estuche de carga está hecho para adaptarse a tu bolsillo o bolsa. Su patrón lujoso y táctil también es agradable a la vista cuando no está empacado", indica en su página oficial.

Agrega que gracias a su clasificación de resistencia al agua IPX410, ni las salpicaduras ni el sudor detendrán a estos audífonos, por lo que podrás seguir moviéndote al ritmo de la música.

¿Cuándo es la última Venta Nocturna Liverpool en 2025?

La Venta Nocturna inicia hoy a las 21:00 horas, ofreciendo descuentos que alcanzan el 50% en múltiples categorías, así como la posibilidad de diferir compras hasta marzo de 2026.

