Cinépolis proyectará El Cadáver de la Novia por su 20 aniversario; fechas y salas en las que estará disponible

Si estabas esperando el plan perfecto para diciembre de este 2025 te tenemos muy buenas noticias, pues Cinépolis dio a conocer a partir del jueves 11 del mes antes mencionado, se estará proyectando el filme de El Cadáver de la Novia , el cual fue dirigido por el famoso director Tim Burton.

La proyección de esta icónica película en stop motion se da como parte de las celebraciones del 20 aniversario del filme, el cual se encargó de generar arriba de los 118 millones de dólares y una nominación al premio Oscar en el año 2005.

¿En qué salas de Cinépolis se proyectará El Cadáver de la Novia?

De acuerdo con el anuncio oficial de esta cadena de cines en México, la proyección del filme El Cadáver de la Novia se dará dentro de las diferentes salas de Cinépolis disponibles a lo largo y ancho de la República Mexicana.

Es importante mencionar que las salas de Cinépolis están disponibles en todos los estados del país, sin embargo, en algunas de las sucursales cambian los precios tanto del boleto de entrada como de la dulcería, esto debido a los cambios que existen entre las entidades de México.

Un aniversario así se celebra entre lágrimas, flores secas y mucho gothic love. 🥀💙 ¡#ElCadáverDeLaNovia vuelve! ¿La verás conmigo? 💀👰 @MasQueCineLatam pic.twitter.com/XYo0JJ2ZSo — Cinépolis (@Cinepolis) November 5, 2025

¿De qué trata El Cadáver de la Novia?

El Cadáver de la Novia, dirigida por Tim Burton cuenta la historia de Víctor Van Dort, el cual está a punto de casarse con su novia Victoria. En medio de los nervios que siente por el compromiso, el joven visita un bosque para poder practicar sus votos en tranquilidad, sin embargo todo cambia con la aparición de prometida muerta.

La aparición de esta novia muerta se dio luego de que Víctor colocara su anillo de compromiso en una las ramas del árbol en el cual estaba practicando.

Es a partir de ahí, que el joven comprometido deberá encontrar la forma de zafarse de su “compromiso” con Emily para regresar con Victoria, esto en medio de un sube y baja de emociones.

¿En qué plataforma está El Cadáver de la Novia en México?

Más allá de que la película vaya a ser proyectada nuevamente en las salas de Cinépolis, es importante mencionar que el filme se puede disfrutar a través de la plataforma de HBO Max, la cual tiene un costo de entre los 149 y 239 pesos al mes.

