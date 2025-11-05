“Basta, Tulio” Lanzan el primer trailer de la película de 31 minutos; fecha de estreno

"El futuro es hoy, ¿oíste, viejo?" Ya llegó, ya está aquí el primer tráiler de la nueva película de 31 Minutos , uno de los estrenos más esperados de noviembre en Prime Video, que tendrá como invitada especial a la exitosa cantante mexicana, Julieta Venegas.

El querido noticiero chileno llega a la plataforma de streaming con su primer largometraje llamado "31 Minutos: Calurosa Navidad”, ¿estás listo para ver el primer adelanto?

¿Dónde ver el tráiler 31 Minutos en 2025?

“Estamos al aire”, desde la mañana de este 4 de noviembre, los fans del famoso noticiero liderado por el periodista Tulio Treviño y que cuenta con la colaboración del reportero estrella Juan Carlos Bodoque, pudieron disfrutar de las primeras imágenes de la cinta "Calurosa Navidad”.

En el primer tráiler de la película de 31 Minutos , se puede ver a los personajes del noticiero padeciendo una temporada calurosa en Titirilquén, la ciudad ficticia donde viven. Juan Carlos Bodoque emprende un complicado viaje rumbo al Polo Norte con la esperanza de traer los regalos de Navidad.

Además, pudimos ver a la cantante Julieta Venegas participar como invitada especial en un evento muy importante para los habitantes de Titirilquén. Ahora, que ya conoces los detalles, corre video:

¿De qué se trata "31 Minutos: Calurosa Navidad”?

Al parecer este 2025, los habitantes del mundo sufrirán de una ola de calor. A través de un comunicado, Santa Claus anuncia que a pesar de tratarse de una Navidad Calurosa, repartirá los regalos en todo el mundo, excepto en la ciudad de Titirilquén, donde viven los personajes de 31 Minutos .

“Basta, Tulio”, se escucha decir a Juan Carlos Bodoque, ante el ataque de nervios del titular del noticiero. El trailer muestra que será el valiente reportero, quien se dirija al Polo Norte para recoger los regalos navideños de todos los habitantes de la ciudad. ¿lo logrará?

¿Cuándo se estrena la película de 31 Minutos en Prime Video?

La película “31 Minutos: Calurosa Navidad” es uno de los estrenos más esperados de Prime Video. Afortunadamente, la espera terminó, pues los fans de la serie chilena podrán ver en acción a estos icónicos personajes a partir del próximo 21 de noviembre.

Si eres fanático de 31 Minutos , prepara las palomitas, tu cobijita de tigre y siéntate a disfrutar de uno de las películas que te llenarán de nostalgia , justo un mes antes de la Navidad.

