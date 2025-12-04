inklusion.png Sitio accesible
adn Noticias
TV En Vivo
adn_header_824x291_01.png
Es Tendencia
Nota

Los memes más graciosos de la controversia por “La Casita” en conciertos de Bad Bunny en México

“La Casita” es un escenario alterno en los conciertos de Bad Bunny y en México su ubicación ha causado molestia entre sus fans y desatado memes en redes.

Memes de La Casita en los Conciertos de Bad Bunny en México
Getty Images
1 minutos de lectura.
Compartir:
Escrito por: Hakbar Juárez

Los conciertos de Bad Bunny están a la vuelta de la esquina, uno de las presentaciones más esperadas del año y por el que los asistentes pagaron bastante dinero para adquirir un boleto. Sin embargo, la llegada de este evento también ha traído polémica y descontento entre algunos fans del cantante puertorriqueño y como era de esperarse, memes también.

Suscríbete a   nuestro canal de Telegram  y lleva la información en tus manos.

¿Qué pasó con los conciertos de Bad Bunny?

La Casita es un escenario alterno que Bad Bunny ha implementado durante los conciertos en otros países que ha visitado con la gira Debí Tirar Más Fotos World Tour y en el que canta algunos de sus grandes éxitos y genera una ambiente más íntimo con sus fans, pero en México este espacio ya ha provocado cierta discrepancia, pues hace algunos días se dio a conocer en dónde estaría ubicado dentro del Estadio GNP, lo que para muchos es un "fraude" pues estará lejos de quienes pagaron altas sumas por la cercanía con el artista y estará más cerca de quienes obtuvieron sus entradas a menor precio.

Todo esto ha generado miles de reacciones al grado de que Bad Bunny se hizo tendencia viral y como sabemos, las redes no perdonan por lo que también se han creado memes bastante divertidos sobre el tema.

Bad Bunny debutó como presentador de noticias en Puerto Rico

[VIDEO] El cantante puertorriqueño presentó su nuevo disco “DtMF” y una de sus estrategias para promocionarlo en el principal noticiario en la isla del Caribe.

Memes de La Casita de Bad Bunny

Los memes a este acontecimiento inusual sobre La Casita de Bad Bunny no se han hecho esperar y en adn Noticias seleccionamos algunos de los mejores para que si eres de los que se verá medianamente afectado con este tema, lo tomes con humor:

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro  canal de WhatsApp  y lleva la información en la palma de tu mano.

Conciertos
Virales
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn Noticias en Google News!

Autor / Redactor

Hakbar Juárez

hakbar.canales@tvazteca.com.mx