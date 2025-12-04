Los memes más graciosos de la controversia por “La Casita” en conciertos de Bad Bunny en México

Los conciertos de Bad Bunny están a la vuelta de la esquina, uno de las presentaciones más esperadas del año y por el que los asistentes pagaron bastante dinero para adquirir un boleto. Sin embargo, la llegada de este evento también ha traído polémica y descontento entre algunos fans del cantante puertorriqueño y como era de esperarse, memes también.

¡Se vale sobar! 😱 Bad Bunny (@sanbenito) se lastimó la rodilla a la mitad de su concierto pic.twitter.com/R4hIZdI0pn — adn Noticias (@adnnoticiasmx) September 8, 2025

¿Qué pasó con los conciertos de Bad Bunny?

La Casita es un escenario alterno que Bad Bunny ha implementado durante los conciertos en otros países que ha visitado con la gira Debí Tirar Más Fotos World Tour y en el que canta algunos de sus grandes éxitos y genera una ambiente más íntimo con sus fans, pero en México este espacio ya ha provocado cierta discrepancia, pues hace algunos días se dio a conocer en dónde estaría ubicado dentro del Estadio GNP, lo que para muchos es un "fraude" pues estará lejos de quienes pagaron altas sumas por la cercanía con el artista y estará más cerca de quienes obtuvieron sus entradas a menor precio.

Todo esto ha generado miles de reacciones al grado de que Bad Bunny se hizo tendencia viral y como sabemos, las redes no perdonan por lo que también se han creado memes bastante divertidos sobre el tema.

Memes de La Casita de Bad Bunny

Los memes a este acontecimiento inusual sobre La Casita de Bad Bunny no se han hecho esperar y en adn Noticias seleccionamos algunos de los mejores para que si eres de los que se verá medianamente afectado con este tema, lo tomes con humor:

Poco me importa q el bad bunny haya agregado la casita pero no digan q es pq odia a los ricos y q es democratización de los conciertos

Ps q hubieran sido gratis o no hubiera puesto esos precios ridículos

Le está dando una lección a los ricos mientras el se lleva una lanota🤑 pic.twitter.com/ckCUae5p86 — lidia (@01lidias) December 3, 2025

La morra que pagó un boleto de 15 mil pesos con el carnalito que pagó 800, bailando en el patio de la Casita de Bad Bunny pic.twitter.com/Whsss6gTHH — Salvador Rivera (@ChavaRRivera) December 3, 2025

Como se sienten los de General A y PIT en el concierto de Bad Bunny después de que añadieron la casita y zona los vecinos: pic.twitter.com/1R5SYUCsQI — Cuanto Falta Para un Festival (@cfpraunfestival) December 4, 2025

Los de Gradas viendo que los de VIP y special guest no tiene vista a la casita de Bad Bunny. pic.twitter.com/DU20Fgs4sm — Indie 505 (@Indie5051) December 3, 2025

