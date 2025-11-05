Con dos mil pesos de descuento, Walmart remata iPhone 15 en color azul

El Buen Fin 2025 se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre, pero algunas tiendas ya comenzaron a adelantarse con atractivas promociones. Walmart es una de ellas, ofreciendo importantes descuentos antes del inicio oficial del evento en el iPhone 15.

iPhone 15 características

Resistencia a las salpicaduras, al agua y al polvo: Clasificación IP68 (hasta 30 minutos a una profundidad máxima de 6 metros) según la norma IEC 60529

Chip



Chip A16 Bionic

CPU de 6 núcleos con 2 núcleos de rendimiento y 4 de eficiencia

GPU de 5 núcleos

Neural Engine de 16 núcleos

Cámara



Sistema de dos cámaras

Gran angular de 48 MP: 26 mm, apertura de ƒ/1.6, estabilización óptica de imagen por desplazamiento de sensor, 100% Focus Pixels, admite fotos en superalta resolución (24 MP y 48 MP)

Ultra gran angular de 12 MP: 13 mm, apertura de ƒ/2.4 y ángulo de visión de 120°

Teleobjetivo de 2x de 12 MP (por medio del sensor quad pixel): 52 mm, apertura de ƒ/1.6, estabilización óptica de imagen por desplazamiento de sensor, 100% Focus Pixels

Zoom óptico de 2x para acercar, zoom óptico de 2x para alejar; rango de zoom óptico de 4x

Zoom digital de hasta 10x

En este enlace podrás conocer todas las especificaciones.

iPhone 15 precio

Walmart ha anunciado un remate exclusivo del Apple iPhone 15 128GB en color azul, modelo A3092, a un precio especial de $12,099.00, rebajado desde $13,999.00. Esta promoción representa un ahorro directo de $1,900.00 para los clientes.

Además, Walmart ofrece la opción de pago hasta en 12 meses sin intereses, con cuotas mensuales de $1,008.25, facilitando la adquisición del dispositivo de última generación.

Aquí lo puedes adquirir.

