Trabajo en Europa: Así puedes formar parte del equipo de Santa Claus en Finlandia

¿Te gustaría trabajar rodeado de renos, nieve y magia de Navidad en pleno Ártico? Sí, justo en el corazón de Santa Claus Village, en Rovaniemi, Finlandia, encontramos la empresa Santa Claus Reindeer, un negocio familiar que ofrece experiencias inolvidables con renos y naturaleza en el Círculo Polar Ártico. Si quieres un trabajo en Europa , ahora abre la puerta a nuevos talentos internacionales que quieran formar parte de su equipo y vivir una aventura única.

Ya sea para una temporada o para más tiempo, tendrás la posibilidad de formarte, aprender y crecer como parte de un equipo comprometido con la naturaleza, los renos y el turismo responsable.

Requisitos para trabajar en el equipo de Santa Closs

De acuerdo con la misma empresa en su convocatoria oficial , estos son los requisitos básicos que deben de cumplir todas las personas interesadas:



Actitud abierta, sincera y disposición para formar parte de un equipo que comparte valores de bondad, generosidad y magia.

Uno de los puntos clave es la experiencia previa en turismo y atención al cliente, así como poder adaptarse a las condiciones climáticas con temperaturas bajo cero.

Cómo postularse a la vacante para trabajar en Europa

Para unirte al equipo de Santa Claus Reindeer en Finlandia , primero visita su sitio de reclutamiento y completa el formulario de candidatura abierta para la temporada 2026-2027, aunque en este momento no hay vacantes específicas publicadas. Luego, prepara tu currículum destacando tus idiomas, experiencia en turismo o atención al cliente y tu afinidad con el trabajo con animales y naturaleza.

Finalmente, envía tu solicitud junto con una carta breve manifestando tu motivación a través del correo de contacto: rekry@santaclausreindeer.fi

