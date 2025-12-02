No esperes a Navidad: Amazon rebaja el Motorola Edge 60, el regalo perfecto ya llegó

Las ofertas navideñas comenzaron antes de lo previsto en Amazon México y uno de los equipos que más ha llamado la atención es el Motorola Edge 60 , un smartphone premium que actualmente registra un descuento del 33%, convirtiéndose en una de las opciones más accesibles dentro de su categoría.

El Motorola Edge 60 aparece con un precio de siete mil 998 pesos, muy por debajo de su precio original de 11 mil 999 pesos, lo que representa un ahorro directo de cuatro mil pesos.

Al ser una Opción Amazon, el producto cuenta con envío rápido y la posibilidad de recibirlo incluso el mismo día según la zona.

Meses sin intereses en el Motorola Edge 60

Además, Amazon agregó beneficios adicionales para complementar la oferta: quienes adquieran el dispositivo pueden obtener 90 días gratis de Amazon Music, una promoción que suele activarse en temporadas especiales.

Para quienes prefieren pagos diferidos, la tienda habilitó el plan de 15 meses sin intereses, quedando en pagos de aproximadamente 533 pesos mensuales.

Características destacadas del Motorola Edge 60

El dispositivo , que cuenta con 12 GB de RAM, 512 GB de almacenamiento interno y una cámara principal de 50 megapíxeles, se encuentra disponible en color verde y en modalidad desbloqueada.

De acuerdo con la tienda, el equipo mantiene una calificación de 4.7 estrellas, basada en las opiniones de usuarios confirmados.

Este modelo se posiciona como una alternativa competitiva frente a otros equipos premium gracias a sus especificaciones enfocadas en rendimiento y experiencia multimedia:



Cámara principal de 50 MP con estabilización óptica para fotografías más nítidas

con estabilización óptica para fotografías más nítidas Pantalla OLED con alta tasa de refresco, ideal para video, gaming y navegación fluida

con alta tasa de refresco, ideal para video, gaming y navegación fluida Batería de larga duración con carga rápida, pensada para usuarios que necesitan autonomía durante todo el día

con carga rápida, pensada para usuarios que necesitan autonomía durante todo el día Diseño delgado y acabado en color verde que ha sido uno de los más pedidos por los usuarios

Para quienes trabajan con múltiples aplicaciones, edición ligera o multitarea constante, los 12 GB de RAM representan un salto de rendimiento frente a otros equipos de precio similar.

Antes de Navidad, un buen momento para adelantar compras

A diferencia de otros años, Amazon está adelantando sus ofertas de Navidad , permitiendo que los usuarios encuentren descuentos fuertes desde principios de diciembre.

Esto abre la posibilidad de adelantar regalos o reemplazar dispositivos personales sin esperar a fechas más cercanas al 24 de diciembre, cuando la demanda suele incrementar y algunos productos se agotan.

El Motorola Edge 60 se perfila como una de las compras más atractivas dentro del segmento de gama alta accesible, especialmente para quienes buscan un equipo potente por debajo de los ocho mil pesos.

