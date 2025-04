Lanzan Pixel 9A: Precio y características del Android barato de Google

El segmento de dispositivos móviles accesibles recibió una nueva incorporación: Google Pixel 9A . Este equipo busca consolidarse como una alternativa en el mercado dominado por propuestas de gama alta. La firma tecnológica presentó este modelo tras el reciente lanzamiento del iPhone 16E, lo cual ha generado comparaciones en prestaciones, diseño y funciones integradas.

Con un precio más competitivo que otros equipos de su categoría, es una apuesta por componentes que priorizan rendimiento equilibrado, duración energética prolongada y herramientas de inteligencia artificial integradas. Además, ofrece compatibilidad con software actualizado por un periodo extendido.

¿Qué incluye el Google Pixel 9A y cuál es su precio en México?

La presentación oficial confirmó que el Google Pixel 9A cuenta con una pantalla OLED de 6.3 pulgadas, resolución Full HD+ y tasa de refresco variable entre 60 y 120 Hz. Integra el procesador Tensor G4, mismo chip utilizado en los modelos superiores Pixel 9 y 9 Pro, aunque limitado a 8GB de memoria RAM.

En cuanto a almacenamiento, existen dos versiones disponibles: 128GB y 256GB, sin posibilidad de expansión mediante tarjeta externa. El precio base es de 499 dólares, lo cual representa una diferencia significativa frente a otros smartphones de gama alta.

El sistema de cámaras traseras incluye un sensor principal de 48 megapíxeles y otro ultra gran angular de 13 MP. Para selfies, se incorpora un lente frontal también de 13 megapíxeles. La batería alcanza los 5,100 mAh, superando incluso a los modelos más costosos de la misma línea, que ofrecen capacidades menores.

¿Qué funciones de IA y seguridad tiene el Google Pixel 9A?

Entre los elementos que destacan en este dispositivo se encuentran los recursos impulsados por inteligencia artificial. Herramientas como Magic Editor, Best Take y Add Me permiten modificar imágenes directamente desde la galería, sin requerir software adicional.

También está disponible Circle to Search, que habilita búsquedas contextuales desde cualquier parte del sistema. El acceso a Gemini, el asistente inteligente de Google, permite ejecutar tareas dentro de diversas aplicaciones utilizando comandos de lenguaje natural.

El Google Pixel 9A garantiza siete años de actualizaciones de sistema operativo, parches de seguridad y funciones exclusivas, aun siendo un modelo económico. Este soporte extenso lo convierte en una opción viable para quienes buscan dispositivos funcionales a largo plazo.

En diseño, el equipo presenta bordes rectos, cuatro opciones de color y carcasa con certificación IP68 contra agua y polvo. No cuenta con entrada para audífonos ni ranura microSD, aunque incorpora lector de huellas bajo la pantalla y conexión USB-C.

