Lis Vega defiende a Sergio Mayer y explota contra Kim Shantal, Teo y La Bea: “No puedes ir por la vida desechando personas”

Lis Vega fue la séptima eliminada de la Granja VIP. La cubana fue quien reunió la menor cantidad de votos de una placa de nominados conformada por Sergio Mayer Mori y Fabiola Campomanes, todos integrantes del team Familia.

En entrevista con adn Noticias, Lis Vega confesó que está molesta por las acciones del team Cacaraqueo, conformado por Kim Shantal, Teo y La Bea. La cubana confesó que está contenta porque el plan no les haya salido. Te contamos los detalles.

Lis Vega revela qué es lo que no le gustó de Sandra Itzel

Desde las primeras semanas de La Granja VIP , uno de los primeros conflictos que sucedieron entre los granjeros fue el protagonizado por Lis Vega y Sandra Itzel. En ese momento, la cubana le dijo de frente a la ex vocalista de la Sonora Dinamita que no la quería en su vida. Pero, ¿por qué?

En la entrevista, le preguntamos a Lis Vega, ¿qué era eso que veía en Sandra Itzel que no quiere en su vida? La actriz y bailarina nos confesó que no puede creer en la rubia.

“Ella me detonada la no credibilidad a sus palabras y la no congruencia a sus acciones y a la energía de ser buena onda y un te amo que nunca sentí real. No la quiero ni adentro ni afuera”, confesó.

La famosa revela que consideró que Sandra Itzel se hacía la víctima y pretendía hacerla sentir culpable y con la responsabilidad de cuidarla.

La cubana opina sobre la culpa que siente La Bea

Tras la salida de Lis Vega, La Bea se convirtió en tendencia en redes sociales por quienes la funaban. Y es que, la comediante que forma parte del team Cacaraqueo se sintió culpable por complotear en contra de Sergio Mayer Mori , por lo que corrió a pedir perdón por lo sucedido.

Al respecto, Lis Vega nos explicó que antes de juzgar a La Bea es necesario ponerse en sus zapatos. “Ella se siente muy mal de verse en medio de personas que quiere al mismo tiempo. Y se sintió mal de pertenecer a cosas que no van con sus valores y sus principios. Y es válido tambien sentir culpa”, dijo.

Lis Vega despotrica contra el team Cacaraqueo: “No puedes usar a las personas”

Esta semana, el team Cacaraqueo, liderado por Kim Shantal , se unió al team El Muro para evitar que Sergio Mayer Mori participara en el ‘Juego de la Salvación’. Luego, lograron subir al team La Familia completo a la placa de nominados. Sergio Mayer Mori llegó a la placa luego de que Kim Shantal traicionó a Alfredo Adame y, este, nominó a Mori.

“No puedes ir por la vida desechando a las personas, las cosas se usan y las personas se aman”, sentenció la cubana.

“Él se sintió mal, él es un chavo muy genuino, yo lo admiro mucho porque tiene mucha paz. Pero sí estuvo feo pero no soy nadie para juzgar”, confesó.

Finalmente, Lis Vega confesó que se dio cuenta de que ella no sirve para este tipo de juegos, pues no está dispuesta a traicionar sus principios y valores para jugar con estrategias y traiciones. “Se vale darte cuenta de que no perteneces a eso. También es válido decir sabes que y no quiero jugar esto. Este juego no me gustó. No es debilidad, es saber lo que no quieres en tu vida!”

