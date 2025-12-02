VIDEO: El instante en que Dua Lipa cantó ‘Bésame mucho’ y fue nombrada “mexicana” por sus fans en CDMX

La expectativa se volvió realidad: Dua Lipa inauguró su serie de conciertos en Ciudad de México (CDMX) con un momento que sus seguidores llevaban meses esperando.

Durante su primera presentación en el Estadio GNP, la artista británica interpretó Bésame mucho, el clásico de Consuelo Velázquez, pero con una versión más similar a la que interpreta Luis Miguel ; esto desató una euforia que marcó la noche como uno de los puntos más emotivos de su Radical Optimism Tour.

Dua Lipa cantando “Bésame Mucho” la versión de Luis Miguel, en Ciudad de México 🇲🇽 pic.twitter.com/jxntCYKkPl — Indie 505 (@Indie5051) December 2, 2025

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

La expectativa tras grandes tributos a artistas latinoamericanos

Desde que la cantante anunció que, en cada país visitado, interpretaría una canción emblemática de su cultura, en México surgió una pregunta inmediata: ¿Qué tema elegiría?

Las redes sociales explotaron con propuestas, debates e incluso peticiones directas a la artista, pero Bésame mucho al parecer siempre estuvo a su cabeza, aunque ahora espera saber cuáles otros covers regalará en el suelo mexicano.

Al sonar los primeros acordes en el Estadio GNP, los casi 65 mil asistentes se levantaron al unísono. La británica cantó en español, con pronunciación cuidada y acompañada por una iluminación cálida que contrastó con el despliegue visual del resto del show.

La respuesta fue inmediata: gritos, lágrimas y el coro masivo de “¡Dua, hermana, ya eres mexicana!”, que hizo sonreír a la cantante, visiblemente conmovida.

Dua Lipa pisará suelo Azteca en el último trimestre del 2025; hará gira por Latinoamérica [VIDEO] Dua Lipa confirmó una gira por Latinoamérica y para finales del 2025 pisará suelo Azteca, pues llegará a tocar a una entidad de México, aquí los detalles.

Un concierto que combinó energía, cercanía y producción

Más allá del tributo a la cultura mexicana, Dua Lipa entregó un espectáculo vibrante que rápidamente se volvió tendencia en redes sociales.

Con un repertorio centrado en su más reciente material y éxitos que han dominado las listas globales, la artista ofreció coreografías precisas, luces neón, visuales arriesgados y pirotecnia que mantuvo la energía del concierto en su punto máximo.

La artista bajó del escenario en varias ocasiones para convivir con sus fans, tomarse fotografías y dirigirles mensajes en español. Esa cercanía reforzó la conexión que ya había mostrado en visitas anteriores al país, incluso solo como turista.

“La Dua”: el toque extra fuera del escenario

Horas antes del concierto, la cantante también sorprendió con la apertura de La Dua , una taquería temporal instalada en la Ciudad de México con menú temático y artículos exclusivos.

La experiencia atrajo a cientos de seguidores y se convirtió en parte del fenómeno cultural que ha generado su visita.

Un lazo cada vez más fuerte con México

Dua Lipa continuará con dos presentaciones más, este martes 2 y viernes 5 de diciembre, para cerrar una de las giras más importantes de su carrera.

Ahora la expectativa es saber qué otros artistas sonarán a través de la británica, en sus redes sociales le piden algo de Juan Gabriel o incluso Sálvame de RBD.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.